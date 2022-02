Stellantis: ecco i nuovi modelli ibridi plug-in ed elettrici in arrivo

Saranno diciassette i nuovi modelli ad elevata elettrificazione che Stellantis prevede di far esordire sul mercato entro i prossimi due anni: nel dettaglio, quattro saranno ad alimentazione Plug-in Hybrid, e tredici saranno 100% elettrici. Ecco, in estrema sintesi, la “roadmap” anticipata dai vertici della big Alliance 50-50 tra Fca e Psa contestualmente ai risultati finanziari del suo primo bilancio d’esercizio (il 2021 si è concluso con un +14% di ricavi per 152 miliardi di euro; 13,4 miliardi di euro di utili; 18,8 miliardi di risultato operativo rettificato ed un margine dell’11,8%).

Ecco le previsioni, marchio per marchio

Di seguito le prime indicazioni Stellantis a breve termine, che saranno ulteriormente approfondite il 1 marzo 2022, quando verrà presentato il piano industriale dei suoi 14 “brand” per i prossimi cinque anni.