Nuova Citroen C5 X: in Italia prezzi da 33.350 euro

Citroen ha annunciato il via agli ordini della nuova C5 X, l’ammiraglia rialzata francese che combina le caratteristiche di due segmenti, quello delle berline e delle SUV. In Italia il marchio del Double Chevron la offre con prezzi a partire da 33.350 euro, con le prime consegne previste all’inizio del 2022.

Motorizzazioni

La nuova Citroen C5 X è proposta con due motorizzazioni a benzina, da 130 o 180 CV, entrambe equipaggiate con la trasmissione automatica a 8 rapporti. Ad affiancare queste due opzioni c’è anche una variante ibrida plug-in (Hybrid 225 Ë-EAT8, con prezzi a partire da 45.250 euro) che monta il benzina Puretech da 180 CV affiancato da un motore elettrico da 81,2 KW e a una batteria da 12,4 kWh. La potenza combinata è di 225 CV e l’autonomia in modalità EV dichiarata raggiunge i 50 km.

Allestimenti

La Citroen C5 X è disponibile inoltre con tre allestimenti. L’entry level è il Feel Pack con sospensioni Advanced Comfort, clima automatico bizona, Pack Safety, High Beam Assist, keyless, sedili Advanced Comfort, regolazione lombare per la seduta del conducente, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera di retromarcia, i cerchi di lega da 19’’ Aero X e le sospensioni attive.

Più completa è poi la C5 X Shine che aggiunge all’equipaggiamento di base head-up display a colori, l’Highway Driver Assist, la ricarica wireless per lo smartphone, la regolazione lombare anche per il sedile passeggero, lo schermo per l’infotainment da 12’’, il volante riscaldabile e interni con rivestimenti di pelle mista a TEP.

La top di gamma è la Shine Pack che offre anche il portellone motorizzato con apertura “hands free”, le regolazioni elettriche dei sedili (a 8 vie per il conducente e a 6 vie per il passeggero anteriore), i vetri anteriori e posteriori acustici e gli interni rivestiti in pelle nera.