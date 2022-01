Peugeot 408 Coupé: la variante crossover della nuova 308

Nuove indiscrezioni per l’inedita variante crossover della nuova Peugeot 308, soprattutto per quanto riguarda la denominazione ufficiale. Stando a quanto riportato da Auto Plus, la vettura potrebbe essere commercializzata come Peugeot 408 Coupé.

SUV coupé compatta

Esteticamente, la nuova Peugeot 408 Coupé dovrebbe essere riconoscibile per lo stile da SUV coupé della carrozzeria, nonché per l’assetto rialzato. Attesa sul mercato nel corso del 2022, affiancherà non solo la compatta 308, ma anche la SUV compatta 3008.

Mild Hybrid e Plug-In Hybrid

A livello di motorizzazioni, la gamma della nuova Peugeot 408 Coupé dovrebbe comprendere l’unità 1.2 PureTech a benzina, dotata della tecnologia Mild Hybrid da 48V e abbinata anche al cambio automatico e-DCT a doppia frizione. Non mancherà la configurazione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In, nelle declinazioni da 180 CV e 250 CV di potenza complessiva. Il top di gamma, invece, potrebbe essere rappresentato dalla versione sportiva Hybrid4 – anch’essa a propulsione ibrida Plug-In – da 300 CV di potenza complessiva.