Nuova Renault Kadjar: sarà anche Coupé e Grand?

Di Dario Montrone martedì 5 maggio 2020

In arrivo nel 2021, la nuova SUV compatta della Losanga potrebbe essere proposta anche come Renault Kadjar Coupé e Grand Kadjar



Grandi novità in vista per la SUV compatta Renault Kadjar, la cui seconda generazione è prevista per il prossimo anno. Tuttavia, la gamma non sarà limitata alla sola variante standard da 450 centimetri di lunghezza e con l'abitacolo a cinque posti, ma dovrebbero essere introdotte anche altre inedite configurazioni.

Infatti, sarebbe allo studio il modello Grand Kadjar da 470 centimetri di lunghezza - con la configurazione dell'abitacolo a sette posti - per sostituire la media Talisman, la monovolume Espace e la più grande Koleos. Inoltre, dovrebbe debuttare anche la sportiva Renault Kadjar Coupé, versione europea della Samsung XM3 che condivide la piattaforma modulare CMF-B con la SUV di piccole dimensioni Renault Captur. Dato che misurerà 457 centimetri in lunghezza, non sarà commercializzata come Renault Arkana per non generare confusione con l'omonima SUV coupé destinata al mercato russo, tra l'altro 'alter ego' in chiave sportiva della Dacia Duster.

Le indiscrezioni sulle principali caratteristiche

Esteticamente, la nuova Renault Kadjar dovrebbe rappresentare la versione di serie della concept car Morphoz. Grazie alla piattaforma modulare CMF-C, condivisa con le future gemelle Nissan Qashqai e Mitsubishi Outlander, sarà proposta nella declinazione E-Tech a propulsione ibrida Full Hybrid da 160 CV, nonché nella configurazione E-Tech a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 160 CV o 190 CV di potenza complessiva. La gamma comprenderà anche le motorizzazioni a benzina con la tecnologia 'mild hybrid', quest'ultima prevista anche per le unità diesel se saranno confermate. Infine, nel 2023 sarà affiancata dalla crossover di dimensioni compatte, destinata a sostituire i modelli Mégane e Scénic.