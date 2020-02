Nuova Renault Talisman: tutte le caratteristiche del restyling

Di Dario Montrone mercoledì 26 febbraio 2020

Ecco la versione restyling della berlina media Renault Talisman, disponibile da giugno anche nella variante station wagon Sporter.

La Renault Talisman è stata sottoposta al restyling di metà carriera e sarà disponibile sul mercato europeo dal prossimo mese di giugno 2020, anche nella variante station wagon Sporter. Esteticamente, sarà riconoscibile per la nuova calandra cromata, i paraurti ridisegnati, i fari Full Led, le luci diurne C-Shape, l'antenna Shark e gli indicatori di direzione posteriori dinamici. Sono previste anche le nuove colorazioni Grigio Tempesta, Rosso Granato e Grigio Magnete, più i nuovi cerchi in lega Pierre da 17 pollici, Stellar da 18 pollici e Sato da 19 pollici.

Per quanto riguarda l'abitacolo, la rinnovata Renault Talisman prevede la finitura cromata della consolle centrale, il rinnovato sistema Multi Sense con otto ambient lighting, lo specchietto retrovisore interno fotoelettrocromatico e i portabevande più grandi, cromati, aperti e illuminati, nonché gli interni in pelle Riviera di colore Grigio Sabbia, Marrone Castenyera o Nero Titanio. Il sistema multimediale Easy Link, invece, è dotato di autoradio digitale DAB e display touch screen centrale da 9,3 pollici, nonché abbinato al quadro strumenti digitale Driver Display da 10,2 pollici. Inoltre, tra le novità figurano anche il dispositivo Highway and Traffic Jam Companion per il pacchetto Easy Drive e i fari Full Led Matrix Vision.



A livello di motorizzazioni, la Renault Talisman restyling sarà proposta con il propulsore a benzina 1.3 TCe da 160 CV di potenza e 270 Nm di coppia massima, affiancato dal motore di pari alimentazione 1.8 TCe da 225 CV di potenza e 300 Nm di coppia massima, entrambi dotati del dispositivo FAP ed abbinati al cambio automatico a doppia frizione EDC a sette rapporti. Non mancherà l'alimentazione diesel, con il propulsore 1.7 BluedCi nelle versioni da 120 CV o 150 CV di potenza in abbinamento al cambio manuale a sei marce e il motore 2.0 BluedCi nelle declinazioni da 160 CV o 200 CV di potenza in abbinamento al cambio automatico a doppia frizione EDC a sei rapporti.

Infine, il top di gamma della nuova Renault Talisman restyling sarà rappresentato dall'allestimento Initiale Paris con la dotazione di serie completa di rivestimento in legno sbiancato per il cruscotto e le portiere, interni in pelle Nappa trapuntata di colore Nero Titanio o Grigio Sabbia con le cuciture a contrasto color cognac, impianto audio Bose con 13 altoparlanti e sistema 4Control a quattro ruote sterzanti con gli ammortizzatori adattivi.