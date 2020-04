Fiat 500X, Renault Captur e Volkswagen T-Roc: piccole SUV a confronto

Di Dario Montrone giovedì 23 aprile 2020

Tra le SUV di piccole dimensioni più richieste sul mercato italiano figurano la Fiat 500X, la Renault Captur e la Volkswagen T-Roc



Le SUV di piccole dimensioni sono molto gettonate sul mercato italiano, anche perché rappresentano la giusta via di mezzo tra le utilitarie di segmento B e le compatte di segmento C, non solo in termini di ingombri, ma anche a livello di prezzi e contenuti. Tra le piccole SUV più richieste figurano l'italiana Fiat 500X, la francese Renault Captur e la tedesca Volkswagen T-Roc.

Apparentemente simili tra loro, in realtà hanno caratteristiche specifiche che le differenziano molto tra loro. In questa comparativa emergono i dati relativi a caratteristiche come motorizzazioni, allestimenti, prezzi e dimensioni che consentono di confrontare al meglio modelli pressoché omologhi quali Fiat 500X, Renault Captur e Volkswagen T-Roc.

FIAT 500X

In vendita dal 2015, la Fiat 500X è prodotta presso lo stabilimento lucano di Melfi (PZ), mentre il restyling di metà carriera risale al 2018. Lo scorso anno è stata immatricolata in 42.558 unità, perciò è il modello più venduto di Fiat sul mercato italiano dopo la popolare citycar Panda.

Dimensioni

La Fiat 500X misura 426 cm in lunghezza, 180 cm in larghezza, 160 cm in altezza e 257 cm nel passo. Il volume del bagagliaio, invece, varia dai 350 litri di capacità minima nella configurazione standard ai 1.000 litri di capienza massima nella modalità a pieno carico.

Motorizzazioni

La gamma della Fiat 500X comprende i propulsori a benzina 1.0 T3 da 120 CV di potenza e 1.3 T4 da 150 CV di potenza, affiancati dai motori diesel 1.3 MultiJet da 95 CV di potenza e 1.6 MultiJet da 120 CV di potenza. Il cambio automatico DCT a doppia frizione è previsto di serie per il motore a benzina più potente, nonché in alternativa al cambio meccanico per il propulsore a gasolio più prestante.

Allestimenti e Prezzi

Per quanto riguarda gli allestimenti, la Fiat 500X è disponibile nelle configurazioni Urban, Lounge e Sport, affiancate dalle declinazioni City Cross e Cross con lo stile della carrozzeria in chiave più offroad, nonché dalla versione Business dedicata all'omonima clientela.

Il prezzo base della SUV di piccole dimensioni Fiat 500X ammonta a 20.500 euro ed è relativo alla versione 1.0 T3 Urban, mentre il top di gamma è rappresentato dalla declinazione 1.6 MultiJet DCT Sport che costa 28.750 euro.

RENAULT CAPTUR

Dal 2019 è commercializzata la seconda generazione della SUV di piccole dimensioni Renault Captur, venduta lo scorso anno sul mercato italiano in 32.187 esemplari e per la Losanga è il modello più importante dopo l'utilitaria Clio.

Dimensioni

La Renault Captur è lunga 423 cm, larga 180 cm e alta 158 cm, mentre l'interasse misura 264 cm. Il bagagliaio ha la capacità minima di 536 litri in configurazione standard, ma il volume può incrementare fino a 1.275 litri di capienza massima nella modalità a pieno carico.

Motorizzazioni

L'alimentazione a gasolio per la Renault Captur è rappresentata dal motore diesel 1.5 BluedCi, disponibile nelle versioni da 95 CV e 115 CV, quest'ultima anche in abbinamento al cambio automatico EDC a doppia frizione. Inoltre, la piccole SUV della Losanga è proposta con il propulsore a benzina 1.0 TCe da 100 CV di potenza anche nella declinazione a GPL, mentre l'unità di pari alimentazione 1.3 TCe - nelle configurazioni da 130 CV e 155 CV di potenza - è abbinata esclusivamente al cambio automatico EDC a doppia frizione.

Allestimenti e Prezzi

La gamma della Renault Captur è declinata negli allestimenti Life, Zen, Intens ed Initiale Paris, affiancati dalla declinazione Business per l'omonima clientela.

In vendita da 17.900 euro, prezzo base relativo alla configurazione 1.0 TCe Life, la SUV di piccole dimensioni Renault Captur è proposta anche nella versione 1.5 BluedCi 115 CV EDC Initiale Paris che costa ben 30.900 euro.

VOLKSWAGEN T-ROC

La Volkswagen T-Roc, riconoscibile per lo stile da SUV coupé della carrozzeria, è stata introdotta nel 2017 e recentemente la gamma è stata ampliata anche alla variante cabriolet. Nel 2019 ha fatto registrare 39.609 immatricolazioni sul mercato italiano, più dei modelli Polo e Golf. Quest'anno, invece, 'subisce' la concorrenza interna della più piccola e più economica T-Cross.

Dimensioni

Lunga anch'essa 423 cm, la Volkswagen T-Roc misura 182 cm in larghezza e 153 cm in altezza, mentre il passo ammonta a 259 cm. Il volume del bagagliaio, invece, varia dai 445 litri di capienza minima della configurazione standard ai 1.290 litri di capacità massima della modalità a pieno carico.

Motorizzazioni

La Volkswagen T-Roc è disponibile con i propulsori a benzina 1.0 TSI da 115 CV di potenza e 1.5 TSI da 150 CV di potenza, affiancati dai motori diesel 1.6 TDI da 115 CV di potenza e 2.0 TDI da 150 CV di potenza. In alternativa al cambio meccanico è previsto il cambio sequenziale DSG a doppia frizione per le motorizzazioni 1.5 TSI e 2.0 TDI. Quest'ultima, inoltre, è proposta anche nella versione 4Motion a trazione integrale. Tuttavia, il top di gamma è rappresentato dalla sportiva T-Roc R con l'unità a benzina 2.0 TSI da 300 CV di potenza, abbinata sia al cambi sequenziale DSG che alla trazione integrale 4Motion.

Allestimenti e Prezzi

La gamma della Volkswagen T-Roc prevede gli allestimenti Style e Advanced, più la configurazione Business per l'omonima clientela.

La SUV di piccole dimensioni Volkswagen T-Roc è in vendita sul mercato italiano da 24.000 euro nella declinazione 1.0 TSI Style, fino ai 44.000 euro della sportiva T-Roc R.