Renault Morphoz: la concept car a propulsione elettrica

Di Dario Montrone lunedì 2 marzo 2020

Ecco la nuova Renault Morphoz, inedita concept car a propulsione elettrica, proposta nelle declinazioni City e Travel.

L'inedita Renault Morphoz, concept car a propulsione elettrica, porta al debutto la nuova piattaforma modulare CMF-EV, destinata ai modelli di auto a 'zero emissioni' non solo della Losanga, ma anche delle consociate Nissan e Mitsubishi. Dotata dei dispositivi a guida autonoma di Livello 3, è stata svelata in due declinazioni: City e Travel.

La concept car Renault Morphoz City è lunga 440 centimetri, larga 2 metri e alta 155 centimetri, mentre il passo misura 273 centimetri. Dotata del pacco delle batteria da 40 kWh per 400 km di autonomia massima, è equipaggiata con il motore elettrico da 100 kW o 136 CV di potenza. La concept car Renault Morphoz Travel, invece, differisce per la lunghezza di 480 centimetri, il passo di 293 centimetri, il pacco delle batterie da 90 kWh che garantiscono 700 km di autonomia massima e il propulsore elettrico da 160 kW o 218 CV di potenza.



Tra le caratteristiche principali della concept car Renault Morphoz figurano anche il design Livingtech, i fari Livinglights e la plancia totalmente digitale Livingscreen con la tecnologia OLed. Stando a quanto dichiarato dal costruttore francese, nel corso del prossimo anno sarà svelata la versione di serie dei modelli Morphoz City e Morphoz Travel.

Attesa al Salone di Ginevra 2020, poi cancellato definitivamente, sarebbe stata esposta assieme all'altra concept car Renault Kangoo ZE. Inoltre, alla kermesse elvetica era prevista anche la presentazione ufficiale in anteprima mondiale dell'inedita Renault Twingo ZE con l'unità elettrica R80 da 82 CV di potenza e il pacco delle batterie da 22 kWh per 180 km di autonomia massima (oppure 150 km in modalità City). Infine, la gamma della Renault Zoe è stata ampliata alla versione speciale Riviera, riconoscibile per la carrozzeria di colore Night Blue, i cerchi in lega Seidon da 16 pollici, gli inserti dell'abitacolo in mogano, gli interni in tessuto color Blu Navy e pelle color Grigio Sabbia, mentre la dotazione di serie comprende il sistema multimediale Easy Link con il display touch screen da 9,3 pollici e il dispositivo Easy Park Assist completo di retrocamera.