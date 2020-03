Renault Kadjar: nuove indiscrezioni per la seconda generazione

Di Dario Montrone giovedì 26 marzo 2020

La nuova Renault Kadjar rappresenterà, a livello stilistico, la versione di serie della concept car Morphoz, ma non sarà a propulsione elettrica.



L'anno prossimo debutterà la seconda generazione della Renault Kadjar, attesa al Salone di Monaco di Baviera 2021 in programma nel mese di settembre, mentre la commercializzazione partirà nel corso del successivo autunno. Esteticamente, la nuova SUV compatta della Losanga rappresenterà la versione di serie della concept car Renault Morphoz, svelata recentemente.

Infatti, la nuova generazione dell Renault Kadjar potrebbe avere le stesse dimensioni della Morphoz City, quantificate in 440 centimetri di lunghezza, 2 metri di larghezza, 155 centimetri in altezza e 173 centimetri nel passo. Tuttavia, la nuova SUV francese di dimensioni compatte non sarà proposta nella declinazione ZE a propulsione elettrica, dato che la gamma comprenderà la versione E-Tech a propulsione ibrida nelle configurazioni HEV e PHEV, quest'ultima con la tecnologia Plug-In.

Le caratteristiche principali

La nuova Renault Kadjar condividerà la piattaforma modulare CMF-C con la terza generazione della Nissan Qashqai, da cui differirà per la gamma completa anche delle motorizzazioni diesel 1.5 BluedCi e 1.7 BluedCi che affiancheranno il propulsore a benzina 1.3 TCe. Destinata a competere con la Volkswagen Tiguan, sarà poi proposta nelle declinazioni a propulsione ibrida Plug-In più potenti per fare concorrenza diretta alla Peugeot 3008 che è già disponibile nelle configurazioni Hybrid da 225 CV ed Hybrid4 da 300 CV di potenza complessiva.