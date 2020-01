Nissan, gli allestimenti N-TEC per Qashqai, X-Trail e Micra

Di Junio Gulinelli mercoledì 8 gennaio 2020

La nuova gamma trasversale di Yokohama che punta tutto sulla tecnologia





Nissan inizia il 2020 con il lancio di un’edizione speciale, rivolta alla tecnologia, dedicata a Micra, Qashqai e X-Trail.

Il nuovo allestimento si chiamerà N-TEC e si distinguerà esteticamente per gli eleganti dettagli in nero per gli esterni per tutti e tre i modelli.

Dentro le versioni N-TEC saranno dotate delle ultime tecnologie Nissan Intelligent Mobility.

Nissan Qashqai N-TEC. L’allestimento high-tech del SUV compatto di Yokohama sfoggia cerchi in lega da 19 pollici total black e dettagli inediti come i fari scuri. Il tema cromatico nero è ripreso anche all’interno, con finiture dei sedili in PVC e Alcantara. L’allestimento conta, di serie, anche sul ProPILOT e sull’Intelligent Park Assist, oltre all’infotainment NissanConnect, con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto.

Nissan X-Trail N-TEC. La sorella maggiore della Qashqai con l’allestimento N-Tec si caratterizza anch’essa per i cerchi in lega neri da 18 pollici abbinati alla griglia V-motion cromata scura e altri dettagli verniciati in nero lucido come le barre al tetto e le calotte dei retrovisori. Le versioni con cambio automatico sono provviste anche di ProPILOT e del pacchetto Safety Shield di Nissan.

Nissan Micra N-TEC.La piccola N-TEC di Casa Nissan si basa sulll’allestimento Acenta con cerchi in lega sportivi da 17”, dettagli lucidi, vetri privacy e fendinebbia anteriori. Fra le dotazioni tecnologiche vanta il sistema di infotainment NissanConnect con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori, progettati per assistere le manovre in retromarcia, e il sistema intelligente di frenata di emergenza.