Renault Arkana: in arrivo la versione europea

Di Dario Montrone venerdì 28 febbraio 2020

La nuova SUV coupé Renault Arkana sarà commercializzata anche sul mercato europeo, nel corso della primavera del 2021.



Al prossimo Salone di Parigi 2020, in programma nel mese di ottobre, dovrebbe essere presentata la Renault Arkana per il mercato europeo. La nuova SUV coupé della Losanga debutterà nel corso della primavera del 2021 e non rappresenterà la gemella dell'omonimo modello per il mercato russo, ma deriverà dalla Samsung XM3 recentemente svelata sul mercato sudcoreano.

Infatti, anche la nuova Renault Arkana potrebbe essere assemblata in Corea del Sud, presso l'impianto di Busan della consociata Samsung Motors, soprattutto per contenere i costi di produzione. Perciò, la gamma dell'inedita SUV coupé della Losanga non dovrebbe comprendere le versioni ad alimentazione diesel, tantomeno la declinazione a propulsione ibrida Plug-In.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Renault Arkana sarà equipaggiata con il propulsore a benzina 1.3 TCe disponibile nelle versioni da 130 CV e 155 CV di potenza, affiancato dalla configurazione E-Tech a propulsione ibrida - da 140 CV di potenza complessiva - con il motore a benzina 1.6 SCe aspirato e abbinato all'unità elettrica dedicata.

La nuova Renault Arkana condividerà la piattaforma modulare CMF-B con la piccola Renault Captur, ma sarà più grande anche rispetto alla compatta Renault Kadjar, per la lunghezza di 454 centimetri e il passo di 272 centimetri. Tuttavia, a livello di prezzo sarà collocata tra le due suddette SUV. La dotazione di serie, invece, sarà completa del sistema multimediale Easy Link con il display touch screen centrale da 9,3 pollici.