BMW Serie 7: ora è possibile vedere anche le partite di calcio

Le auto moderne sono sempre più multimediali e consentono di vivere una gamma di servizi che si allarga continuamente, aprendo nuovi orizzonti di intrattenimento. Sulle BMW Serie 7 commercializzate in Germania (compresa l’elettrica i7) è stata integrata un’App che consente di guardare tutte le partite di calcio della Bundesliga sul generoso display da 14.9 pollici che campeggia al centro della plancia. Ovviamente questo sarà possibile solo con la vettura in sosta, mentre in movimento le immagini spariranno e si potrà ascoltare solo la radiocronaca degli eventi sportivi.

La BMW Serie 7 fa goal

Per i clienti dell’ammiraglia della casa bavarese, con il pallone nel cuore, si tratta di una gradita funzionalità, che rafforza l’immagine di lounge a quattro ruote guadagnata nel tempo dalla loro automobile di lusso. L’App della Bundesliga sarà offerta gratuitamente, con un semplice aggiornamento over-the-air. Basterà avere una eSIM. Prossimamente si potranno giovare di questo servizio anche i proprietari degli esemplari commercializzati nelle altre nazioni. Un modo per prolungare la permanenza a bordo del mezzo, appagando il sistema emotivo durante i match calcistici, comodamente seduti nell’abitacolo della BMW Serie 7.

L’ammiraglia bavarese sempre al top

In questo salotto viaggiante l’esperienza della visione delle partire sarà possibile, come dicevamo, solo con l’auto ferma. Una bella opzione quando magari si è al parcheggio, in attesa di qualcuno, curiosi di vedere come vanno le sfide del campionato o le azioni della squadra del cuore. Penso che i proprietari dell’ammiraglia tedesca apprezzeranno questa ulteriore attenzione del marchio nei loro confronti. La clientela luxury ha bisogno di simili coccole, per sentirsi parte di un universo esclusivo.

Chi potrà guardare gli incontri di calcio?

Al momento la funzione è disponibile solo sulle BMW Serie 7 immatricolate in Germania, dove sarà possibile vedere tutte le partite del campionato di calcio tedesco, comodamente seduti nel lussuoso abitacolo della vettura. Poi sarà il turno degli esemplari venduti in altri mercati, partendo proprio dalle nazioni europee, dove la passione per il calcio è più radicata.