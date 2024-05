Ferrari C concept: un tributo alla Ferrari Testa d’Oro di Luigi Colani

Pablo Andres Quartagno, car designer e modellatore specializzato in concept e innovazione per il settore automotive, ha recentemente svelato il suo ultimo progetto: la Ferrari C. Questa hypercar rappresenta un tributo al famoso designer Luigi Colani e alla leggendaria Ferrari Testa d’Oro.

La Ferrari Testa d’Oro è un modello straordinario e senza tempo, progettato da Colani nel 1991. Ne esiste un solo esemplare, che all’epoca stabilì un record mondiale di velocità raggiungendo i 351 km/h. La vettura era equipaggiata con un motore V12 da 5,0 litri, lo stesso utilizzato sulla Ferrari Testarossa su cui si basava. Grazie all’aggiunta di due turbocompressori, la potenza totale fu aumentata a 750 CV nella versione modificata da Lotec (rispetto ai 428 CV originali), con una coppia di 900 Nm.

Il concept

Il concept Ferrari C di Quartagno reinterpreta questa storica supercar, incorporando elementi di design che richiamano la Testa d’Oro. La nuova hypercar si distingue per le sue linee aerodinamiche e l’innovazione tecnologica, portando avanti l’eredità del cavallino rampante con un tocco moderno e visionario.

Il progetto di Pablo Andres Quartagno è sicuramente affascinante, unendo la tradizione e l’innovazione in un omaggio al passato glorioso della Ferrari. La Ferrari C non è solo una celebrazione della Testa d’Oro, ma anche una testimonianza dell’evoluzione del design automobilistico e delle capacità tecniche del designer. Questa hypercar è destinata a suscitare grande interesse tra gli appassionati e gli esperti del settore.