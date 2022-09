BMW Serie 7: arrivano le ibride plug-in

Solo pochi mesi dopo l’anteprima mondiale della BMW i7 completamente elettrica, la nuova BMW Serie 7 introduce sul mercato due gustose varianti, che debutteranno a novembre 2022. Si tratta delle due ibride plug-in (PHEV): fra queste ci sarà anche il primo modello BMW M nella gamma della Serie 7, che delizierà ed entusiasmerà i clienti in numerosi mercati in tutto il mondo, grazie alla potenza combinata di un motore a benzina a sei cilindri in linea e un sistema di trasmissione elettrico aggiornato.

Lo schema ibrido

I sistemi di trasmissione dei due modelli ibridi plug-in riuniscono un motore a sei cilindri in linea con tecnologia BMW TwinPower Turbo e un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a otto rapporti. In entrambe le vetture, la potenza generata dalle due unità motrici viene scaricata a terra tramite il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive. Il motore elettrico montato sui due modelli è dotato dell’ultima generazione della tecnologia BMW eDrive per i modelli ibridi plug-in. Il motore sincrono con una potenza specifica superiore a 5,0 kW/kg ha una potenza nominale di 145 kW/197 CV nelle due varianti PHEV e la sua fascia di giri è stata allungata fino a un massimo di 11.500 giri/min.

Un sistema brevettato

Inoltre, viene utilizzata una fase di preingranaggio per aumentare la coppia prodotta dal motore elettrico fino a un massimo effettivo di 450 Nm all’ingresso della trasmissione lato motore. Questa innovazione, brevettata e utilizzata per la prima volta da BMW, consente al sistema di trazione elettrica integrato nella scatola del cambio in un design compatto e leggero di generare una coppia motrice disponibile da sola o in aggiunta alla potenza sviluppata dalla combustione motore che normalmente potrebbe essere ottenuto solo utilizzando un motore elettrico molto più grande e pesante.

BMW Serie 7: la prima M ibrida

Questa è la prima vettura ad alte prestazioni di BMW M che adopera un sistema di trazione ibrida plug-in. Il motore a combustione è un sei cilindri in linea da 3,0 litri con tecnologia M TwinPower Turbo, una potenza nominale di 280 kW/380 CV e una coppia di 520 Nm, che si unisce a un nuovo motore elettrico per generare una potenza di sistema di 420 kW/571 CV (con boost temporaneo) e una coppia di sistema di 800 Nm. Le prestazioni sono eccezionali, dato che accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e completa lo sprint da 80 – 120 km/h in soli 2,7 secondi. In tal modo, la BMW M760e xDrive combina caratteristiche prestazionali inebrianti con l’opzione di un piacere di guida a emissioni zero nelle aree urbane.

L’altra ibrida 750e xDrive

Nella nuova BMW 750e xDrive il nuovo sistema di propulsione elettrico si abbina nuovamente a un motore sei cilindri in linea da 3,0 litri, questa volta sviluppando una potenza di 230 kW/313 CV e coppia di 450 Nm. Lavorando in tandem, i due generatori producono una potenza di sistema di 360 kW/490 CV (con boost temporaneo) e una coppia di sistema di 700 Nm. Ciò consente alla nuova BMW 750e xDrive di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e da 80 – 120 km/h in soli 2,7 secondi.

BMW Serie 7: i prezzi

La BMW 740d xDrive può essere ordinata con effetto immediato e i due modelli ibridi plug-in a partire dal 12 ottobre 2022. Le consegne ai clienti inizieranno nella primavera del 2023. I prezzi in Germania partono da 114.300 euro per la BMW 740d xDrive, 123.500 euro per la BMW 750e xDrive e 144.000 euro per la BMW M760e xDrive.