Una Ferrari F40 grigia all’asta senza prezzo di riserva

Una Ferrari F40 del 1989 sarà messa all’asta, senza prezzo di riserva, da Barrett-Jackson, nella sessione di vendita di Scottsdale del 21-29 gennaio. Questa vettura fu consegnata nuova da Kroymans Automotive, concessionario ufficiale della casa di Maranello in Olanda. L’esemplare è rimasto nei Paesi Bassi fino al 1992, quando prese forma la conversione in chiave agonistica.

Trascorsi sportivi

Nella sua storia, l’auto è scesa in pista nella serie Ferrari/Porsche Challenge, con David Hart e Mike Hezemans. Per gli impegni fra i cordoli fu verniciata di giallo. Nel 1997 fu venduta a Michel Oprey, noto collezionista del “cavallino rampante“, che commissionò altri lavori meccanici sulla vettura, per proseguire l’impegno in circuito. Il motore e il cambio dell’esemplare in vendita hanno numeri corrispondenti a quelli originali. In base alla configurazione, il V8 biturbo della supercar in vendita, dotato di specifiche racing, può produrre tra 700 e 1000 cavalli di potenza. Il suo aggiornamento fu eseguito da Michelotto.

Una rinfrescata da Zanasi

Questa Ferrari F40, con telaio n. 80782, è stata tagliandata dal precedente owner nel 2019. Il servizio ha incluso la sostituzione dei serbatoi del carburante. Poi l’auto è passata un’altra volta di mano. Dopo averla comprata, il suo attuale proprietario ha spedito questa Ferrari F40 al Gruppo Zanasi di Maranello, per un restauro estetico, con revisione della livrea. Ora il modello è vestito in Nardò Grey.

Una Ferrari F40 spesso sul mercato

Pare che la vettura in esame sia al terzo tentativo di vendita in cinque mesi. Forse nelle occasioni precedenti la richiesta era stata troppo alta. Non si spiega diversamente il fatto che non abbia trovato un acquirente: in genere il modello non dà nemmeno il tempo di aprire la bocca ai venditori. Questa volta non è stato fissato un prezzo di riserva. Così l’esemplare dovrebbe guadagnare facilmente un altro proprietario. Si può immaginare una spesa milionaria. Dalle foto sembra che la Ferrari F40 proposta all’asta da Barrett-Jackson sia in eccellente forma.