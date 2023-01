Ferrari Roma: la one-off dedicata alla Cina

La Ferrari celebra i 30 anni di presenza nel mercato cinese con una nuova vettura unica (one-off), realizzata attraverso il programma Tailor Made del marchio con l’aiuto del designer cinese Jiang Qiong’er.

Gli esterni

È rifinita in Sanusilver Matte con dettagli in Rosso Magma Glossy, come la fascia centrale e la pin striping lungo le minigonne laterali in fibra di carbonio. Il rosso è stato scelto come omaggio al tradizionale rosso carminio cinese e il gessato è stato ispirato dai mobili classici della dinastia Ming.

Gli interni

L’interno, nel frattempo, è rifinito in rosso con strisce argento a contrasto con l’esterno e presenta una placca d’oro con il simbolo cinese che sta per 30. La stessa targa è replicata in oro e giada su un portachiavi che viene fornito con questa Ferrari Roma unica.

La cassa della chiave è dipinta con una lacca Boluo rossa e dorata, una tecnica tradizionale nota per la sua finitura ruvida. La targa della dedica gioca invece con la giada e l’oro, entrambi associati a auguri e riverenza.

Una collezione di accessori speciali

Inoltre Jiang Qiong’er ha progettato una collezione esclusiva di prodotti da abbinare all’auto. La confezione si ispira ai piccoli piaceri quotidiani e comprende un diffusore di aromi Roma realizzato in ebano e cristallo, con fragranze per ogni stagione.

E il diffusore di profumo può tornare utile se si decide di utilizzare l’elemento successivo del set, una scatola di sigari in ebano con un posacenere in pietra d’inchiostro. La collezione comprende anche un servizio da tè dipinto in lacca Boluo rosso e oro, un servizio da tè realizzato con l’intreccio di bambù, un aquilone di carta Xuan, coperte di cashmere e un set di dama cinese in agata e pelle.

Sebbene si tratti di una collezione piuttosto ampia di prodotti, sono tutti progettati per adattarsi perfettamente alla Ferrari Roma. Gli oggetti, realizzati su misura, possono infatti essere riposti con discrezione nel vano portaoggetti, nel bracciolo e nel bagagliaio, in modo da poterli portare tutti con te ovunque tu vada.

Il motore

Come tutte le Ferrari Roma, anche questa è alimentata dal motore V8 turbo da 3,9 litri di Maranello. Eroga 620 CV (456 kW) che le permette di raggioungere i 100 km/h, da ferma, in soli 3,4 secondi.