Ferrari LaFerrari: all’asta l’unico esemplare blu elettrico

Il 26 gennaio, a Phoenix (Arizona), sarà messa all’asta una Ferrari LaFerrari unica nel suo genere. Sotto il martello del banditore di RM Sotheby’s passerà infatti l’unica vettura della specie con carrozzeria blu elettrico e interni color crema. Si tratta di quella con telaio ZFF76ZFA2E0207435. La sua consegna risale al 2014. Nessun’altra auto della stessa famiglia ha questa combinazione di colori. Ad ordinare l’auto, da nuova, è stata il noto collezionista Greg Whitten, che in garage, fra le diverse “rosse”, ha avuto anche una 250 GTO, venduta nel 2018 a 48,4 milioni di dollari.

Un esemplare davvero speciale

Bassa la percorrenza della Ferrari LaFerrari offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti: 3186 miglia. Questa vettura appartiene a una famiglia di gioielli in serie limitata, che ha segnato l’eccellenza del “cavallino rampante” in diversi periodi storici. A lei è toccato il compito di dare continuità a una stirpe nata nel 1984 con la GTO e poi proseguita con le F40, F50 ed Enzo. Rispetto alle sorelle è ancora più evoluta e prestazionale. Inoltre ha portato al debutto la tecnologia ibrida nel listino della casa di Maranello.

Regina fra le “rosse” moderne

LaFerrari è una hypercar di nuova generazione. Anche se adesso si attende la sua erede, i contenuti espressi dal modello restano al top. La spinta fa capo a un motore V12 da 6.3 litri, che sviluppa 800 cavalli, cui vanno sommati i 163 cavalli messi sul piatto dal KERS, per una potenza combinata di ben 963 cavalli. Quando questa “rossa” fece il suo debutto in società, Porsche e McLaren erano dietro con le loro 918 Spyder e P1. Incredibili le prestazioni: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7 secondi e da 0 a 300 km/h in 15 secondi. Velocità massima di oltre 350 km/h. Mai, prima di lei, una Ferrari stradale era stata così rapida.

Ferrari LaFerrari: il top

Superfluo dire che il pacchetto ingegneristico e costruttivo è ai massimi livelli. Sulla Ferrari LaFerrari i materiali compositi e la tecnologia di frontiera si coniugano ad una ricerca aerodinamica estrema. Il tutto, senza sporcare la pulizia delle forme, davvero splendide, di questa vettura. Flavio Manzoni ha fatto un ottimo lavoro sul piano dello stile. L’esemplare destinato a passare di mano è stato plasmato con specifiche esclusive, che ne fanno un pezzo unico. Come già scritto, l’ordine giunse, tramite la Ferrari di Seattle (Washington), dal noto appassionato e collezionista Greg Whitten. Uno che a Maranello gode di immensa considerazione. Ferrari Classiche ha recentemente emesso un “Libro Giallo” per la vettura in vendita. Le quotazioni della vigilia ballano da 4 a 4,5 milioni di dollari.

The sole LaFerrari finished in Blu Elettrico over Crema leather, set for the auction block at RM Sotheby's Arizona. https://t.co/SwCgxIOutT pic.twitter.com/vGVX4Cb0TA — RM Sotheby's (@rmsothebys) December 16, 2022

Fonte | RM Sotheby’s