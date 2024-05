Una Pagani Huayra R esposta sul lago di Como per il FuoriConcorso 2024

Una Pagani Huayra R sarà esposta nei giardini di Villa del Grumello, sulle rive del lago di Como, nei giorni di sabato 25 maggio e domenica 26 maggio, in occasione del FuoriConcorso 2024. L’evento lombardo regalerà momenti speciali ai presenti, con varie auto da sogno. Anche la casa di San Cesario sul Panaro parteciparà in forma ufficiale al prestigioso rendez-vous, con uno dei suoi modelli più emozionanti.

In linea col tema del “British Racing Green“, scelto dagli organizzatori come filo conduttore dell’edizione di quest’anno, la Pagani Huayra R omaggerà il “verde inglese”. Il colore ufficiale delle auto da corsa del Regno Unito sarà celebrato con una livrea “sintonizzata”. Nello specifico, è stata scelta una configurazione bitono, che unisce il Verde Smeraldo al Black Mamba.

Delle strisce in Rosso Dubai, Bianco Malta e Nero Galante completano felicemente la tela cromatica della carrozzeria. La track hypercar emiliana sfoggia dei cerchi in tinta Oro, che rimandano ai tempi romantici del motorsport. Sulla portiera è presente il numero 10, per metterne in risalto la matrice pistaiola. Con tale veste, la Pagani Huayra R valorizza molto bene il suo splendore, di taglio racing.

Pagani Huayra R: alchimie ingegneristiche

Questa vettura da pista, libera da vincoli e regole, è la più estrema e prestazionale creata dalla casa di Horacio Pagani. Sotto il cofano posteriore libera la sua energia un motore V12 da 6 litri di cilindrata, firmato AMG, che sviluppa una potenza massima di 850 cavalli. Tanta energia viene chiamata a spingere un peso a secco di soli 1050 chilogrammi. Non ci vuole molto a capire di quali performance sia capace.

Incredibili le note sonore liberate dal cuore a 12 cilindri. Non a caso, nel 2022, la “belva” di San Cesario sul Panaro ricevette il premio per il “Miglior rumore dell’anno” da Top Gear. La Pagani Huayra R è un capolavoro tecnologico. Al top la sua ingegneria. Anche la costruzione raggiunge il diapason dell’eccellenza. Questa hypercar da pista è costruita come un gioiello. Si tratta di una vettura-laboratorio in tiratura limitata di 30 esemplari, che si erge a biglietto da visita della bravura e della genialità di Horacio Pagani e dei suoi uomini.