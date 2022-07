Pagani Huayra R: musica in pista a Monza [Video]

Il sound della Pagani Huayra R è uno dei più entusiasmanti in assoluto. Il video odierno, girato durante una sessione sul tracciato di Monza, ci consente di gustarlo al meglio. Questa vettura è la versione da pista della nota hypercar emiliana. Rispetto al modello stradale, eleva ulteriormente il tenore delle performance, portandolo a livelli spaziali. Il suono che fa questa macchina è davvero incredibile. Ascoltandolo, la connessione che viene più naturale è quella con le monoposto di Formula 1 degli anni ’90.

Pagani Huayra R: brividi sensoriali

Vederla girare fra i cordoli, condotta in modo davvero veloce, regala la possibilità di ascoltare le note rabbiose del suo cuore, che inebria di emozioni. Si starebbe per ore ad ascoltare le sue preziose musicalità meccaniche. Roba che le auto elettriche, per quanto potenti e prestazionali, possono soltanto sognare. Le cambiate, fulminee, dettano il ritmo dell’esecuzione, e sembrano i colpi di un batterista. Donano un botto secco e nitido, prima che il crescendo rossiniano riprenda quota, in un gioco sonoro da antologia.

Melodie soavi in pista

La composizione è straordinaria, sotto ogni punto di vista. Si può definire la Pagani Huayra R come un vulcano, da cui sgorgano note di piacere per tutti, specie per chi ha nel sangue un alto numero di ottani. Le sue note orchestrali giungono da un motore V12 aspirato AMG da 6 litri di cilindrata, che eroga una potenza massima di 850 cavalli, su un peso di soli 1050 chilogrammi.

A Monza è nel suo regno

Il nastro d’asfalto delle piste è il terreno di elezione per questa hypercar estrema, pensata proprio per gli autodromi. Si tratta di una vettura-laboratorio, in stile Ferrari XX, nata per celebrare l’eccellenza e l’evoluzione verso il futuro. Non si conoscono i classici dati prestazionali della Pagani Huayra R, ma i numeri sono elementi freddi per un gioiello del genere. Scontata la loro eccellenza assoluta. A voi il video. Buon ascolto!