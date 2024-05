È tempo di un aggiornamento significativo per la Kia EV6. Lanciato nel 2021, il crossover elettrico coreano riceve un restyling che ne modifica l’estetica e introduce innovazioni nel powertrain. Sebbene la Casa non abbia ancora fissato una data di debutto precisa, si prevede che la nuova EV6 arriverà in concessionaria entro la fine del 2024, inizio 2025.

Le novità di Kia EV6 con il restyling

Il restyling di metà carriera del modello porta un rinnovamento estetico con un design più raffinato dei fari anteriori, migliorando al contempo la dotazione tecnologica e le specifiche tecniche. Sebbene le lamiere non siano state modificate, i nuovi fari anteriori conferiscono alla Kia EV6 un look più moderno, in linea con il resto della gamma coreana. I designer hanno anche rivisitato il paraurti anteriore e la parte inferiore della mascherina, introducendo nuovi cerchi in lega neri e argento nelle misure da 19 e 20 pollici.

Anche l’abitacolo della Kia EV6 ha subito delle migliorie, con la novità principale rappresentata da un nuovo pannello panoramico curvo che integra sia il quadro strumenti digitale che lo schermo touch del sistema multimediale. Il volante a due razze è stato ridisegnato, ora più rastremato, e include un lettore di impronte digitali che permette di avviare l’auto senza chiave, previa registrazione dell’impronta digitale.

Un altro punto forte del restyling della Kia EV6 riguarda gli aggiornamenti OTA, che ora comprendono anche i sistemi di controllo elettronico, andando oltre il semplice sistema di navigazione del modello attuale. Tra le altre novità spiccano il debutto di Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Sul fronte delle prestazioni, la Kia EV6 introduce una nuova batteria da 84 kWh, che sostituisce la precedente da 77,4 kWh. La versione a trazione posteriore con ruote da 19 pollici dovrebbe offrire un’autonomia di poco meno di 500 km, migliorando rispetto al passato. Tuttavia, per i valori di autonomia ufficiali secondo i cicli di omologazione WLTP, bisognerà attendere l’uscita del modello sul mercato europeo.

La gamma della Kia EV6 rimane invariata, includendo una versione con motore singolo e trazione posteriore da 170 e 228 CV, e una versione a trazione posteriore da 325 CV. Con queste novità, la Kia EV6 si conferma un’opzione ancora più competitiva nel panorama dei veicoli elettrici.