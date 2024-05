Ferrari Purosangue contro 812, SF90 e 296: l’incredibile drag race rampante | Video

Una drag race nel segno del “cavallino rampante”, con quattro rappresentanti diverse della specie. Questa la tela proposta dai ragazzi di carwow, sempre pronti a stupire gli appassionati del genere. Protagoniste del confronto sono le Ferrari Purosangue, 812 GTS, SF90 Stradale e 296 GTB. A loro il compito di sfidarsi sul quarto di miglio, con un doppio match in accelerazione. Il quadro è arricchito da una prova in ripresa e da un test in frenata.

Qui c’è davvero un ricco assortimento di auto: V12, V8 e V6; aspirate e sovralimentate; termiche ed ibride; coi buoi davanti al carro e dietro il carro; coupé e spider; basse ed alte. La drag race si annuncia molto interessante, per il tenore della line-up. Sono tutte auto recenti, anche se la 812 GTS ha appena lasciato il testimone alla nuova 12Cilindri Spider. Prima di concederci il video, facciamo un breve ripasso delle caratteristiche principali delle quattro vetture coinvolte.

Un bel ventaglio di Ferrari

Apriamo le danze con la più insolita del gruppo: la Ferrari Purosangue. Questa “rossa”, che segna l’ingresso del marchio emiliano nell’universo dei SUV e dei mezzi a quattro porte, è alimentata da un motore V12 aspirato da 6.5 litri, in grado di erogare 725 CV e 716 Nm, su un peso di 2.033 kg. La potenza viene inviata a tutte e quattro le ruote tramite un cambio a doppia frizione a 8 velocità.

Accanto a lei, sul nastro d’asfalto scelto per la drag race, c’è una Ferrari 812 GTS, il cui ciclo produttivo è giunto al capolinea. Qui, sotto il cofano anteriore, pulsa un V12 ad alimentazione atmosferica, da 6.5 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 800 CV di potenza e 718 Nm di coppia. L’energia giunge alle ruote posteriori con il supporto di cambio doppia frizione a 7 marce. Il peso da muovere è di 1.645 kg.

Altra protagonista del confronto è la Ferrari 296 GTB, una “belva” a due posti spinta da un motore V6 biturbo da 3 litri, accoppiato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 830 CV e una coppia di 740 Nm. Anche qui la trazione è posteriore. Il cambio a 8 rapporti scorre le marce alla velocità della luce. Fra i suoi plus, il peso contenuto, di appena 1.470 kg, che agevola il lavoro dell’unità propulsiva.

Chiude il gruppo la Ferrari SF90 Stradale, regina del parterre, con i suoi dati energetici. Questa supercar è spinta da un V8 biturbo da 4 litri di cilindrata, associato a tre motori elettrici. Ne deriva una potenza combinata di 1.000 CV, con un picco di coppia di 800 Nm, su un peso di 1.570 kg. Il vigore della sua scuderia giunge al suolo con un evoluto sistema di trazione integrale. Sublimi le performance del cambio automatico a 8 velocità. Chi vincerà la drag race? Non ci vuole molto a capirlo, ma lasciamo al video la risposta. Interessante vedere come sono andate anche la sfida in ripresa e quella in frenata. Buona visione!