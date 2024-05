Lamborghini Revuelto sfidata in drag race da BMW e Audi con tuning da 1000 CV

Una nuova drag race fra auto di straordinario vigore energetico è stata allestita da quelli di carwow, che si divertono ad organizzare confronti del genere. Protagoniste della battaglia sono la Lamborghini Revuelto e due tedesche sottoposte a una bella iniezione di forza, grazie a un processo di tuning che ne ha elevato il potere prestazionale, almeno in linea retta. Si tratta della BMW M3 Touring e dell’Audi R8 V10, entrambe portate a 1000 cavalli.

Il format è il solito: doppia sfida in accelerazione sui 400 metri con partenza da fermo, con l’aggiunta di un match in ripresa sul mezzo miglio e di una gara in frenata. Le emozioni maggiori, per gli amanti del genere, sono quelle regalate dalle due drag race, ma anche il resto ha il suo fascino. A contendersi il primato ci sono un paio di mezzi dall’aspetto decisamente sportivo e una station wagon col pepe in corpo. Passiamo brevemente al setaccio le tre auto coinvolte.

Iniziamo dalla Lamborghini Revuelto , ammiraglia di nuova generazione della casa di Sant’Agata Bolognese, con sistema propulsivo ibrido. Qui il motore V12 aspirato da 6.5 litri, base della componente emotiva e sonora, è affiancato da tre unità elettriche, per una potenza combinata di 1.015 CV e una coppia di 1.062 Nm, esercitate su un peso di 1.772 kg. Accanto a lei, sulla linea di partenza della drag race, c’è una BMW M3 Touring, ma non è la versione standard con motore a 6 cilindri in linea biturbo da 510 CV e 650 Nm. Vigoroso il tuning cui l’auto bavarese è stata sottoposta, che ha toccato pesantemente l’unità propulsiva e il cambio. Il risultato? Una potenza massima di 1.000 CV e un picco di coppia di 1.100 Nm, per conferire grande forza dinamica alla vettura, pesante 1.865 kg. Altra protagonista della drag race è l’Audi R8 V10, al cui cuore a 10 cilindri da 5.2 litri sono state aggiunte due turbine, che hanno migliorato nettamente le cifre energetiche, portandole a quota 1.000 CV di potenza e 800 Nm di coppia. In tal modo il mezzo, pesante 1.580 kg, riceve una spinta molto incisiva. Credo che a questo punto vi starete chiedendo come è andata a finire la sfida in accelerazione. Non vi resta che un modo per scoprirlo: cliccare il tasto play sul video della drag race. Buona visione!