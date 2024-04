Lamborghini Urus Performante vs Ferrari Purosangue nella drag race | Video

Le drag race sono la moda del momento. Anche se non servono a definire scale di valori, offrono delle indicazioni e creano tifoserie, quindi viralità mediatica. Molto attesa era, fra gli amanti dei SUV prestazionali, la sfida sui 400 metri con partenza da fermo tra la Lamborghini Urus Performante e la Ferrari Purosangue.

I primi ad organizzarla e a proporla al pubblico sono stati quelli di carwow. Non si è trattato di una gara singola: i confronti sul quarto di miglio, infatti, sono stati due. A questi si è aggiunto un match in ripresa sul mezzo miglio, che non stona nel contesto. La prova in frenata allestita nelle battute finali ha completato il pacchetto.

Protagonisti dei duelli multipli sono stati i super SUV delle case del “toro” e del “cavallino rampante”, che hanno spostato la tradizionale rivalità fra i due marchi in un territorio diverso e, per la Ferrari, decisamente insolito. Prima di lasciare la parole al video, facciamo un breve ripasso delle caratteristiche dei mezzi coinvolti.

La Lamborghini e la Ferrari della drag race

La Lamborghini Urus Performante si lega a un modello “più anziano”. Questa vettura è alimentata da un motore V8 da 4.0 litri di cilindrata, rinvigorito da una coppia di turbine. Ne derivano una potenza massima di 666 CV e una coppia di 850 Nm, scaricate al suolo con il supporto di quattro ruote motrici, che agevolano la presa. Il peso da muovere è di 2.150 kg.

A fianco a lei, sulla linea di partenza, c’è la Ferrari Purosangue, i cui tratti stilistici sono più morbidi e sensuali. Qui la spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6.5 litri, in grado di erogare una potenza massima di 725 CV e una coppia di 716 Nm. Anche in questo caso c’è un sofisticato sistema di trazione integrale. Il peso da spingere con energia è di 2.033 kg.

Leggendo i dati, fatta salva la coppia maggiore dell’auto di Sant’Agata Bolognese, emergono cifre favorevoli alla creatura di Maranello. Sarà così anche nel mondo reale? Quelli di carwow hanno cercato la risposta a modo loro. Volete sapere come è andata a finire? Non vi resta che cliccare sul tasto play del video.