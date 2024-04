Drag race stellare tra Ferrari SF90, Lamborghini Revuelto e Porsche 918 | Video

Le drag race vanno di moda, anche se non sono lo strumento ideale per misurare la qualità delle auto coinvolte. Quelli di carwow ne hanno organizzata una in grande stile, con tre protagoniste d’eccezione: la Ferrari SF90 Stradale, la Lamborghini Revuelto e la Porsche 918 Spyder. Stiamo parlando di supercar di riferimento, presenti nella lista dei sogni di tutti gli appassionati.

Qui sono state messe a confronto, in una doppia sfida in accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo, ma anche in una prova di ripresa sul mezzo miglio e in un test secco di frenata. Si preannuncia una lotta molto intensa, da gustare in ogni secondo del suo svolgimento. Prima di passare la palla al filmato, facciamo un breve ripasso delle caratteristiche di queste belve a quattro ruote.

Partiamo dalla Ferrari SF90 Stradale, che si giova della spinta di un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, affiancato da tre unità elettriche, per una potenza di sistema di 1000 cavalli, con una coppia di 800 Nm, su 1570 chilogrammi di peso. Questo vigore vulcanico giunge al suolo sulle quattro ruote, tramite un cambio automatico ad 8 rapporti.

Accanto a lei, in questa drag race stellare, c’è la nuovissima Lamborghini Revuelto, alimentata da un V12 aspirato da 6.5 litri, che opera in sinergia con tre motori elettrici, per una potenza combinata di 1.015 cavalli, con 1.062 Nm di coppia, su 1772 chilogrammi di peso. L’energia viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un cambio doppia frizione a 8 rapporti.

Chiude il gruppo la più “attempata” Porsche 918 Spyder, il cui V8 aspirato da 4.6 litri opera insieme a due motori elettrici, per una potenza combinata di 887 cavalli, con 1.280 Nm di coppia, su 1674 chilogrammi di peso. Anche qui la forza dinamica giunge sulle quattro ruote motrici, col supporto di un cambio a doppia frizione a 7 marce. Sulla carta i favori del pronostico, per questa drag race multipla, andrebbero alla Ferrari SF90 Stradale, ma lo scenario reale è l’unico che conta. Come è andata a finire? Avrete solo un modo per scroprirlo: cliccare sul tasto play del video. Buona visione!