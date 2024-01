Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Vs Audi R8 e Porsche Carrera GTS: ecco chi ha vinto la Drag Race [VIDEO]

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi R8 e Porsche Carrera GTS sono tre tra le auto più potenti in circolazione sul mercato in questo momento. Ultimamente, sul web sono apparsi dei video grazie ai quali è stato possibile assistere ad una sequenza di entusiasmanti scontri, documentati da KaRace, che rivelano la vera essenza della competizione automobilistica. Uno di quelli che ha fatto maggior scalpore è stato proprio quello in cui queste tre auto si sono sfidate in alcune drag race.

Ecco come è andata la sfida in pista tra Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi R8 e Porsche Carrera GTS

Nel primo confronto, una R8 V10 Plus e una Carrera GTS si sono sfidate. La competizione è stata estremamente combattuta, evidenziando le notevoli capacità di entrambe le auto. Durante questo confronto, sono emerse le straordinarie prestazioni di entrambe le vetture. La Porsche GTS ha mostrato la sua agilità e reattività, mentre l’Audi R8 V10 Plus ha impressionato con la sua potenza bruta e accelerazione fulminea, offrendo uno spettacolo affascinante.

Nella seconda competizione di accelerazione, una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata messa a confronto con la stessa R8 V10 Plus della gara precedente. Questa volta, la sfida si è svolta in modalità “Roly 50”, partendo da una velocità costante di 50 km/h. Nonostante la berlina sportiva del Biscione fosse dotata di prestazioni notevoli, in questo caso non è riuscita a tenere il passo con la supercar tedesca. L’Audi R8 ha confermato ancora una volta la sua superiorità in termini di accelerazione e velocità. Qui sotto potete vedere come sono andate esattamente le cose in questa sfida tra queste tre auto di altissimo livello.