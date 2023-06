Lamborghini Urus sarà solo ibrida dal 2024 e solo elettrica dal 2029

Lamborghini Urus rappresenta un grande successo di mercato per la casa automobilistica del Toro. Sebbene i puristi del marchio abbiano storto il naso alla notizia dell’arrivo del primo SUV nella storia di Lamborghini i dati relativi alle vendite hanno dimostrato che si è trattato di una mossa vincente. A proposito di questo SUV, novità importanti sono state annunciate nelle scorse ore dalla casa italiana del grupo Volkswagen a proposito del suo futuro.

Lamborghini Urus: dal prossimo anno sarà solo ibrido plug-in mentre dal 2029 sarà solo elettrico

Nelle scorse ore il CEO dell’azienda Stephan Winkelmann ha corfermato che dal 2024 Lamborghini Urus sarà venduto solo ed esclusivamente in versione ibrida plug-in basata su V8 ​​biturbo da 4,0 litri. L’ibrido sostituirà la versione con motore V8 a benzina pura quando sarà in vendita verso la fine del 2024 e rimarrà in vendita fino alla fine del decennio, quando un Urus elettrico sostituirà questo modello come seconda generazione del SUV di Lamborghini.

Lamborghini Urus sarà dunque la seconda Lamborghini completamente elettrica dopo il lancio nel 2028 di una GT 2+2. Sicuramente il SUV continuerà ad avere un ruolo molto importante nella rinnovata gamma di super car che la casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha intenzione di portare sul mercato nel corso dei prossimi anni. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nei prossimi mesi a proposito del celebre marchio di auto di lusso che ha intenzione di lanciare a breve anche una erede di Huracan senza più aiuti da parte di Audi.