Lamborghini, Scardaoni: ‘Le vendite record del 2022 ci permettono di sviluppare una nostra piattaforma’

Nel 2022, Lamborghini ha riportato vendite record, principalmente grazie alla gamma di supercar e all’ormai noto SUV Urus. Secondo le informazioni diffuse dalla storica casa automobilistica bolognese, questi risultati straordinari hanno reso superfluo il lancio di una nuova Audi R8, un modello che, come molti appassionati sapranno, condivideva diverse caratteristiche tecniche con la Lamborghini Huracan.

La storia delle supercar V10 dell’azienda è profondamente legata a quella del Gruppo Volkswagen. Le ultime due generazioni di vetture con motore V10 – la Gallardo del 2003 e la Huracan del 2014 – hanno rappresentato un’occasione per i due brand di condividere i costi di sviluppo e progettare anche la R8. Un sodalizio che ha garantito successi e risultati significativi per entrambi.

L’orizzonte futuro sembra tuttavia essere destinato a cambiare. Il successore della Huracan potrebbe rompere questa tradizione. Infatti, la casa dei quattro anelli ha accantonato i piani di sviluppo di una terza generazione della R8, optando per una direzione diversa, quella dei veicoli elettrici.

Il brand adesso può creare una piattaforma che si adatta meglio al suo DNA

Durante la presentazione della Huracan Sterrato in Australia, Francesco Scardaoni – direttore di Lamborghini Asia-Pacifico – ha offerto una serie di dichiarazioni molto interessanti. “Dato che siamo stati così redditizi, abbiamo ottenuto il via libera per sviluppare la nostra piattaforma”, ha affermato il dirigente.

“Essere in grado di progettare la nostra piattaforma ci dà ancora più libertà di creare quella che meglio si adatta al DNA di Lamborghini senza alcun compromesso. Questo richiede maggiori investimenti, ed è per questo che ora siamo in grado di farlo”, ha continuato Scardaoni.

Il nuovo pianale potrebbe essere impiegato da un altro marchio del Gruppo Volkswagen

Nel corso della stessa intervista, il manager ha sottolineato che la nuova piattaforma del successore della Lamborghini Huracan è attualmente un’esclusiva del marchio di Sant’Agata Bolognese.

Tuttavia, non ha escluso la possibilità che possa essere condivisa con un altro brand del Gruppo Volkswagen. “Il piano è che questa piattaforma sia utilizzata esclusivamente da Lamborghini. Ma ovviamente, la pianificazione futura di una grande organizzazione come il Gruppo Audi-Volkswagen può cambiare”, ha concluso il direttore di Lamborghini Asia-Pacifico.

Con queste parole, Scardaoni ha lasciato un velo di mistero sul futuro di Lamborghini. Quel che è certo è che la storica casa di Sant’Agata Bolognese sembra pronta a navigare in acque inesplorate.