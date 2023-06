Lamborghini, Stephan Winkelmann: ‘Il 2023 è un anno speciale per il brand’

Lamborghini ha deciso di espandere la sua presenza nel Nord Europa con l’apertura del suo primo showroom in Norvegia. L’inaugurazione di Lamborghini Oslo è stata anche l’occasione per presentare la nuova Lamborghini Revuelto, la prima supersportiva ibrida plug-in della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese.

All’evento erano presenti Stephan Winkelmann – presidente e CEO di Lamborghini, Federico Foschini – Chief Sales and Marketing Officer di Lamborghini – e Nils Tronrud – presidente del Gruppo XPND e di Lamborghini Oslo.

“Il 2023 è un anno speciale per Automobili Lamborghini, che celebra il suo 60° anniversario e Lancia sul mercato la sua prima supersportiva HPEV ibrida plug-in con motore V12. L’apertura del primo showroom in Norvegia è importante tanto per noi quanto per i nostri clienti futuri che scopriranno il nostro brand, i nostri valori e ovviamente le nostre supersportive. Siamo lieti di presentare Lamborghini Revuelto agli appassionati norvegesi dopo aver sperimentato l’entusiasmo e i tanti ordini che ha già avuto in altri mercati”, ha detto Winkelmann.

All’inaugurazione di Lamborghini Oslo c’erano 150 ospiti

I 150 ospiti presenti all’inaugurazione della nuova concessionaria Lamborghini hanno avuto l’opportunità di scoprire l’attuale gamma di supersportive del brand, tra cui la Huracan Sterrato, e di rivivere le emozioni del passato attraverso la Miura. Quella composta da Europa, Medio Oriente e Africa è la più grande delle tre aree commerciali, in termini di volumi, per Lamborghini e ad oggi conta 32 mercati, tra cui la Norvegia.