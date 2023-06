Lamborghini, Federico Foschini: ‘La Revuelto rappresenta l’idea di elettrificazione secondo il brand’

Lamborghini ha realizzato una serie di cortometraggi dedicati alla nuova Lamborghini Revuelto, presentata per la prima volta al pubblico lo scorso 29 marzo. L’ultimo video pubblicato su YouTube vede protagonista Federico Foschini – Chief Marketing and Sales Officer di Lamborghini, che ci porta dietro le quinte del progetto e della strategia di posizionamento della Revuelto.

“La storia di Lamborghini è una magia, questo marchio è diventato famoso grazie a vetture iconiche che hanno rivoluzionato il mondo dell’automotive e che avevano alle spalle concept innovativi capaci di andare oltre il tempo in cui erano stati creati e lanciati sul mercato. L’innovazione per noi è fondamentale e grazie a Revuelto stiamo entrando nel mondo dell’elettrificazione ma rimanendo fedeli al nostro DNA, orientato al divertimento di guida e alla performance. Questa vettura è l’interpretazione del trend dell’elettrificazione secondo Lamborghini e non a caso abbiamo creato l’acronimo HPEV: High Performance Electrified Vehicle”, ha affermato il responsabile.

È la prima supersportiva V12 ibrida plug-in del marchio

Ricordiamo che la nuova Revuelto ha debuttato nell’anno in cui la casa automobilistica bolognese compie i suoi primi 60 anni di esistenza. Abbiamo di fronte la prima supersportiva V12 ibrida plug-in, definita come High Performance Electrified Vehicle (HPEV).

Secondo quanto affermato da Lamborghini, il bolide definisce un nuovo paradigma in termini di prestazioni, sportività e piacere di guida grazie a un’architettura inedita, a un design innovativo, a un’aerodinamica al massimo dell’efficienza, a un nuovo concept di telaio in carbonio e a un nuovo gruppo propulsore da ben 1015 CV.

Il nuovo V12 aspirato da 6.5 litri della Lamborghini Revuelto lavora in sinergia con due powertrain elettrici anteriori a flusso assiale e a una terza unità a flusso radiale, posta sul primo cambio a doppia frizione a debuttare su una Lamborghini a 12 cilindri. È presente anche una piccola batteria agli ioni di litio che permette di percorrere alcuni km in modalità EV senza produrre emissioni.