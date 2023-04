Lamborghini, Winkelmann: ‘La Revuelto è la più veloce e tecnologicamente avanzata creata fino ad ora’

Lamborghini ha dato inizio alla sua era elettrificata con il lancio della nuova Lamborghini Revuelto. Si tratta della prima supersportiva V12 ibrida plug-in, definita come High Performance Electrified Vehicle (HPEV), progettata dallo storico marchio di Sant’Agata Bolognese.

Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Lamborghini, ha recentemente rilasciato una dichiarazione durante la presentazione della vettura nel corso di un evento esclusivo tenutosi presso La Lamborghini Lounge NYC, nel cuore del Chelsea Arts Districts (New York City).

Erano presenti, oltre a ospiti, clienti, VIP e media, anche Rouven Mohr – Chief Technical Officer – e Federico Foschini – Chief Marketing and Sales Officer.

“Gli Stati Uniti sono il principale mercato di vendita per l’Azienda e per questo motivo era importante per Lamborghini portare qui la Revuelto, affinché i nostri migliori clienti potessero vederla di persona ad una sola settimana dal debutto internazionale. Essendo la Lamborghini più veloce, tecnologicamente avanzata e personalizzabile della storia, la domanda dei clienti è stata estremamente forte. L’attesa per le prime consegne, entro la fine di quest’anno, è alta”, ha detto Winkelmann.