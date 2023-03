Lamborghini Revuelto: ibrida da brividi

Lamborghini apre all’elettrificazione per la sua supercar V12 e così l’erede dell’Aventador, la Revuleto, è la prima V12 plug-in hybrid Hpev del Brand. Una soluzione che la rende la rivale più temibile per la Ferrari SF90 Stradale.

Lamborghini Revuelto: aggressiva come poche

La Revuelto è una Lamborghini di razza, non c’è dubbio, così bassa e larga non lascia dubbi all’immaginazione. Ripropone il motivo ad Y nei fari a LED anteriori ed in quelli posteriori per una continuità stilistica. E sopravvivono anche le nervature sul cofano anteriore nate con la Countach. Cambia la presa d’aria laterale e dietro spicca il doppio scarico esagonale dal diametro esagerato.

Lamborghini Revuelto: eroga fino a 1015 CV

La Lamborghini Revuelto nasconde in un telaio realizzato con fibra di carbonio a profusione, un powertrain che unisce un nuovo motore termico da 127 CV/litro e 825 CV, a due motori elettrici anteriori a flusso assiale, e ad un terzo motore elettrico a flusso radiale alloggiato sul primo cambio a doppia frizione montato su un propulsore Lamborghini a 12 cilindri. Grazie alla batteria agli ioni di litio ad alta potenza specifica, 4500 W/kg, la supercar di Sant’Agata Bolognese può percorrere oltre 10 km in elettrico. Le prestazioni sono da autentico missile da asfalto, grazie a uno 0-100 km/h coperto in 2,5 secondi ed una velocità massima di oltre 350 km/h.

La potenza cambia a seconda delle modalità di guida

La Lamborghini Revuelto cambia in base alla circostanza. Così, ecco che in modalità Città limita la potenza a 180 CV per risparmiare carburanti ed enfatizzare il comfort. In quella denominata Strada i cavalli a disposizione diventano 886 CV e la stabilità è garantita dall’e-axle anteriore, oltre che dall’aerodinamica attiva. In Sport i cavalli salgono a 907, mentre in Corsa si arriva a ben 1015 CV. In questa voce il sistema ibrido consente di sfruttare l’e-axle per la massima performance ed è possibile disattivare l’ESC. Non manca la possibilità di viaggiare in elettrico, ma solamente per poco più di 10 km.

Lamborghini Revuelto: a tutto schermo e a tutto ADAS

Ogni vettura moderna che si rispetti merita degli schermi interni, anche per ridurre la presenza dei tasti fisici. La nuova super sportiva Lamborghini non fa eccezione, e così la strumentazione digitale è da 12,3 pollici, e si affianca ad una display centrale da 8,4 pollici e ad uno schermo da 9,1 pollici situato davanti al passeggero. Anche il comparto ADAS è ben fornito, come dimostrano i vari sistemi a disposizione del guidatore. Quest’ultimo può contare sull’Active Lane Departure Warning, che agisce sullo sterzo; sul Lane Change Warning per sorvegliare gli angoli ciechi e, persino, sull’Adaptive Cruise Control, per i lunghi viaggi in autostrada. Inoltre, mediante il Rear Cross Traffic Alert, la Revuelto frena per evitare impatti in retromarcia.