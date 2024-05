Nuova Ferrari 12Cilindri Spider: l’effetto in tinta gialla | Video

Ieri sono state svelate le nuove Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider. Nelle immagini ufficiali della casa di Maranello, le creature più recenti del “cavallino rampante” sono state mostrate in tinta rossa, bianca e verde. Oggi la gamma si allarga, grazie a un video pubblicato in rete, che mostra un esemplare della versione scoperta, verniciato in giallo, colore di Modena, città natale di Enzo Ferrari. Si tratta, nello specifico, di una tinta triplo strato, che esalta il vigore sportivo e la modernità stilistica del modello.

L’effetto è possente, in termini di presenza scenica. Peccato per la striscia nera posteriore che, a mio avviso, sporca la pulizia del flusso stilistico, anche sulla Ferrari 12Cilindri Spider, di cui ci stiamo occupando. Credo che molti acquirenti opteranno per la verniciatura unica, ma sarà il tempo a raccontare come andranno realmente le cose. Teatro delle riprese il sito di Miami scelto per la presentazione ufficiale della nuova auto sportiva emiliana, nel cui nome è chiaramente evidenziato l’omaggio alla motorizzazione simbolo del “cavallino rampante”.

Qui c’è l’ancoraggio alla tradizione delle vetture del marchio spinte da un V12 disposto anteriormente, in linea con la vecchia filosofia di Enzo Ferrari, che voleva i buoi davanti al carro. Un legame reso evidente anche sul piano stilistico, non solo per il lungo cofano, ma anche per alcune scelte estetiche capaci di evocare, in veste moderna e completamente nuova, alcuni tratti espressivi della mitica 365 GTB/4 Daytona.

Il cuore della nuova Ferrari 12Cilindri Spider, che prenderà il posto della 812 GTS, conferma la cilindrata di 6.5 litri della progenitrice, ma la potenza è salita a 830 cavalli, come sulla versione Competizione. Questa unità propulsiva può spingersi fino a 9.500 giri al minuto, regalando delle avvincenti sonorità meccaniche.

Anche se leggermente meno incisiva, sul piano prestazionale, rispetto alla sorella coupé, la versione scoperta esprime numeri da sogno: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.95 secondi e da 0 a 200 km/h in 8.2 secondi. La velocità massima supera i 340 km/h. Per scoprire nel dettaglio tutte le caratteristiche del modello si rimanda al precedente post. Qui lo spazio è per il video che mostra la nuova Ferrari 12Cilindri Spider in tinta gialla (le foto a questo link). Vi piace?