Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider: le nuove supercar di Maranello

Le nuove Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider portano nel nome l’omaggio alla motorizzazione simbolo della casa di Maranello. Queste supercar con motore aspirato, disposto in posizione centrale-anteriore, promettono emozioni di guida speciali. Il loro debutto è avvenuto nel corso di un evento esclusivo, a Miami Beach, in Florida.

Ferrari 12Cilindri

Cominciamo ad occuparci della versione coupé, presentata per la prima volta insieme alla variante scoperta. Qui l’approccio stilistico originale si svolge in modo più compiuto. Anche se ci sono dei chiari rimandi alla mitica 365 GTB/4 Daytona, l’interpretazione è decisamente orientata verso il futuro.

Erede della 812 Superfast, di cui prenderà il posto, la Ferrari 12Cilindri rappresenta la naturale evoluzione della filosofia dei “buoi davanti al carro”, autentico mantra per Enzo Ferrari in gran parte della sua vita. Questa eredità storica, sull’ultima nata del “cavallino rampante”, viene spinta verso nuovi standard di performance, comfort ed efficienza dinamica.

Stile pulito e aerodinamico

Il design è orientato alla pulizia stilistica. La vista frontale e laterale della carrozzeria guadagnano subito le simpatie degli occhi. Un po’ di tempo richiede, invece, l’adattamento visivo alle geometrie del lunotto posteriore e delle aree perimetrali. Qui, forse, un linguaggio più classico avrebbe suscitato maggiore gradimento, ma Flavio Manzoni ha deciso di percorrere altre strade.

Le note della sportività si esprimono in modo sobrio ma al tempo stesso muscolare. Il risultato è stato reso possibile anche grazie all’aerodinamica attiva. Le appendici mobili consentono alla vettura di assumere due configurazioni: Low Drag (LD) e High Downforce (HD).

In posizione LD gli elementi mobili sono allineati alla scocca in modo che l’aria scorra sopra gli stessi, rendendoli invisibili al flusso. In configurazione HD, la nuova supercar di Maranello genera il massimo carico verticale e raggiunge il perfetto bilanciamento aerodinamico.

Il telaio della Ferrari 12Cilindri, dal passo più corto di 20 mm rispetto a quello della 812 Superfast, è completamente nuovo. Migliora la rigidezza torsionale della struttura, nonostante il peso inferiore. Questo esalta la consistenza dinamica della sportiva emiliana.

Motore della Ferrari 12Cilindri

Cuore pulsante del modello è un motore V12 da 6.5 litri, con 830 cavalli di potenza massima. L’unità propulsiva è in grado di spingersi fino ai 9.500 giri al minuto. Facile intuire la qualità delle sue doti sonore, che ne fanno un punto di riferimento assoluto anche in tale ambito. L’80% della coppia è già disponibile a 2.500 giri al minuto, per una risposta istantanea dell’acceleratore.

Come al solito e più del solito, l’allungo è inebriante. Per raggiungere gli alti regimi di rotazione, gli ingegneri hanno ridotto il peso e l’inerzia dei componenti. Solo per fare due riferimenti pratici, le bielle sono in titanio e i pistoni in una speciale lega di alluminio. Gran parte degli interventi è stata finalizzata all’ottimizzazione dell’erogazione. I risultati premiano gli sforzi profusi.

L’energia giunge al suolo con il supporto di un cambio doppia frizione (DCT) a 8 velocità. Grazie anche agli pneumatici maggiorati da 21 pollici, questa soluzione garantisce rapporti più corti del 5% alle marce basse e un aumento della coppia alle ruote del 12% rispetto alle precedenti applicazioni V12. Sulla Ferrari 12Cilindri ritroviamo il sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti (4WS) introdotto sulla serie speciale 812 Competizione.

Interni belli e funzionali

Molto gradevole il trattamento estetico dell’abitacolo, con soluzioni di grande presa, che si combinano felicemente agli aspetti pratici e funzionali. La sensazione di spazio e luminosità è sottolineata dal tetto in vetro. Splendida la foggia dei sedili, che garantiscono comfort e tenuta sportiva. I materiali, come sempre, sono di ottimo livello qualitativo. Si nota, a bordo, la presenza del display centrale, correttamente dimensionato: un elemento prima assente sulle auto V12 a due posti con motore anteriore della casa di Maranello. L’architettura della plancia è di tipo dual cockpit.

La Ferrari 12Cilindri eleva allo stato dell’arte i controllori dinamici presenti sulle berlinette a motore anteriore. L’introduzione del sistema brake-by-wire permette di adottare le ultime innovazioni di gamma, quali l’ABS Evo e il sensore 6D, che garantisce la massima precisione ai sistemi di Passo Corto Virtuale (PCV) 3.0 e Side Slip Control (SSC) 8.0.

Scheda tecnica Ferrari 12Cilindri

MOTOPROPULSORE

Tipo V12 – 65° – Carter Secco

Cilindrata totale 6496 cm3

Alesaggio e corsa 94 mm x 78 mm

Potenza massima 830 cv a 9250 giri/min.

Coppia massima 678 Nm a 7250 giri/min.

Regime massimo 9500 giri/min.

Rapporto di compressione 13,5:1

Potenza specifica 128 cv/l

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4733 mm

Larghezza 2176 mm

Altezza 1292 mm

Passo 2700 mm

Carreggiata anteriore 1686 mm

Carreggiata posteriore 1645 mm

Peso a secco 1560 kg

Rapporto peso a secco/potenza 1,88 kg/cv

Distribuzione dei pesi 48,4% ant. / 51,6% post.

Capacità serbatoio 92 litri

Capacità baule 270 litri

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore 275/35 R21 J10.0

Posteriore 315/35 R21 J11.5

FRENI

Anteriore 398 x 223 x 38 mm

Posteriore 360 x 233 x 32 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

SSC 8.0: TC, eDiff, SCM, PCV 3.0, FDE 2.0, EPS, ABS-Evo in tutte le posizioni del Manettino, sensore 6D

ABS/ABD prestazionale

PRESTAZIONI

Velocità massima > 340 km/h

0-100 km/h 2,9 s

0-200 km/h <7,9 s

100-0 km/h 31,4 m

200-0 km/h 122,0 m

Ferrari 12Cilindri Spider

Rispetto alla coupé non muta la scheda tecnica. Il look della parte alta della carrozzeria cambia però foggia, specie dietro, per sposare le soluzioni necessarie alla guida en plein air. Il concept della vettura è ispirato alle Ferrari Gran Turismo scoperte degli anni 50 e 60. Qui ci sono le classiche due pinne della tradizione, in un quadro di grande rigore formale. Non interferisce con la piacevolezza di guida il dato leggermente più alto letto alla bilancia rispetto alla sorella chiusa.

Scheda tecnica Ferrari 12Cilindri Spider

MOTOPROPULSORE

Tipo V12 – 65° – Carter Secco

Cilindrata totale 6496 cm3

Alesaggio e corsa 94 mm x 78 mm

Potenza massima 830 cv a 9250 giri/min.

Coppia massima 678 Nm a 7250 giri/min.

Regime massimo 9500 giri/min.

Rapporto di compressione 13,5:1

Potenza specifica 128 cv/l

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4733 mm

Larghezza 2176 mm

Altezza 1292 mm

Passo 2700 mm

Carreggiata anteriore 1686 mm

Carreggiata posteriore 1645 mm

Peso a secco 1620 kg

Rapporto peso a secco/potenza 1,95 kg/cv

Distribuzione dei pesi 47,8% ant. / 52,2% post.

Capacità serbatoio 92 litri

Capacità baule 200 litri

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore 275/35 R21 J10.0

Posteriore 315/35 R21 J11.5

FRENI

Anteriore 398 x 223 x 38 mm

Posteriore 360 x 233 x 32 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

SSC 8.0: TC, eDiff, SCM, PCV 3.0, FDE2.0, EPS, ABS Evo in tutte le posizioni del Manettino, sensore 6D, ABS/ABD prestazionale

PRESTAZIONI

Velocità massima > 340 km/h

0-100 km/h 2,95 s

0-200 km/h 8,2 s

100-0 km/h 31,4 m

200-0 km/h 122,0 m