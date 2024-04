Ferrari Testarossa: 40 anni per una delle supercar più amate

La Ferrari Testarossa si appresta a compiere 40 anni. Il suo debutto avvenne infatti al Salone di Parigi, nel mese di ottobre del 1984. Non ci vuole molto a capire quanto sia importante un compleanno del genere, che merita tutti gli onori. Stiamo parlando, infatti, di una delle auto più iconiche di sempre. Non c’è persona al mondo che non conosca il suo nome e le sue forme: un mito universale.

Pininfarina ha firmato per lei una carrozzeria di incredibile splendore, dal carattere unico e inimitabile. Insieme alla GTO e alla F40 ha scritto le note più seducenti del marchio emiliano, con riferimento all’era moderna. La Ferrari Testarossa era il sogno di tutti. Chi non poteva permettersela, si accontentava di un poster o di un modellino in scala, ma non c’era persona che non avesse una connessione con lei. Bastava vederla una volta, per farne un argomento di narrazione con gli amici. I ricchi si mettevano in fila nelle concessionarie per accaparrarsene una. Era anche uno status symbol, oltre che un oggetto di passione.

Design da antologia per la Ferrari Testarossa

Le sue linee esuberanti, ma armoniche e raffinate, entravano immediatamente nel cuore, dalla porta principale. Anche oggi è così. Lo specchio di coda e la vista di 3/4 posteriore continuano ad essere un esempio di insuperabile bellezza. Sublimi pure le altre prospettive di osservazione. Il frontale è la parte meno grintosa e personale, ma è splendido e serve a creare la giusta connessione visiva con tutto il resto, dando ulteriore risalto alle note più caratteristiche del design. Parlare di un capolavoro è doveroso. Rispetto alla 512BB, di cui ha preso il posto, è completamente diversa sul piano estetico.

Diciamo che la Ferrari Testarossa è stata una granturismo che ha interpretato perfettamente lo spirito frizzante degli anni ottanta, quando la voglia di vivere non ebbe i freni inibitori delle ristrettezze economiche e del politicamente corretto, che segnano la nostra epoca. Averne una in garage è il sogno di tutti.

Spinta sonora a 12 cilindri

Sotto il cofano posteriore, distende i suoi muscoli un motore V12 da 5 litri di cilindrata, con angolo di 180 gradi fra le bancate. È un cuore a 48 valvole che profuma di corse, anche sul piano sonoro. La potenza massima sviluppata è di 390 cavalli a 6.300 giri al minuto, con un picco di coppia di 490 Nm a 4500 giri al minuto. Ai suoi tempi erano cifre di riferimento. Il quadro prestazionale era allineato alle aspettative, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi e una punta velocistica di 290 km/h.

Nonostante l’aspetto da prototipo, la Ferrari Testarossa non era una belva da pista, anche se tra i cordoli sapeva cavarsela piuttosto bene. La sua natura era quella di una lussuosa GT, in grado di regalare grandi scariche di adrenalina. Anche il profumo della pelle Connolly di prima scelta, che vestiva copiosamente l’abitacolo, era inebriante. Sedersi a bordo dava l’impressione di trovarsi in un mezzo proveniente da un universo parallello. Oggi, a distanza di 40 anni dal debutto, la Ferrari Testarossa continua ad essere eccitante, esattamente come al momento del lancio. Molti ricordano le sue diverse presenze televisive: la più nota, quella nella serie “Miami Vice”, di cui fu grande protagonista con un esemplare in tinta bianca.

Scheda tecnica del modello

MOTORE

Motore

posteriore, longitudinale, 12V 180°

Alesaggio e corsa

82 x 78 mm

Cilindrata unitaria

411,92 cm3

Cilindrata totale

4943,03 cm3

Rapporto di compressione

9,3 : 1

Potenza massima

287 kW (390 CV) a 6300 giri/min

Potenza specifica

79 CV/l

Coppia massima

490 Nm (50 kgm) a 4500 giri/min

Distribuzione

bialbero, 4 valvole per cilindro

Alimentazione

iniezione meccanica Bosch K-Jetronic

Accensione

mono, elettronica Marelli Microplex

AUTOTELAIO

Telaio

tubolare in acciaio

Sospensioni anteriori

indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

Sospensioni posteriori

indipendenti, quadrilateri trasversali, doppie molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

Freni

a disco

Cambio

5 rapporti + RM

Sterzo

pignone e cremagliera

Serbatoio carburante

capacità 120 l

Pneumatici anteriori

225/50 VR 16

Pneumatici posteriori

255/50 VR 16

CARROZZERIA

Tipo di carrozzeria

berlinetta, 2 posti

Lunghezza

4485 mm

Larghezza

1976 mm

Altezza

1130 mm

Passo

2550 mm

Carreggiata anteriore

1518 mm

Carreggiata posteriore

1660 mm

Peso

1506 kg a vuoto

PRESTAZIONI

Velocità massima

290 km/h

Accelerazione 0-100 km/h

5,8 s

0-400 m

13,6 s

0-1000 m

24,1 s

