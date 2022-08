Ferrari Testarossa: all’asta un raro esemplare marrone metallizzato

La Ferrari Testarossa è un’icona, una vettura che ha fatto e fa sognare gli appassionati. Velocissima, nel 1984 toccava i 290 km/h, e potentissima per l’epoca con i suoi 390 CV, ha una linea unica nel suo genere. Di solito, siamo abituati a vederla rossa, in qualche caso nera, gialla, o blu, mentre in TV è apparsa anche in bianco nella serie Miami Vice, ma Marrone Metallizzato non l’avevamo mai vista. Tra pochi giorni un esemplare con questa rara livrea andrà all’asta negli USA.

La Ferrari Testarossa Marrone Metallizzato verrà battuta all’asta dal 18 al 20 agosto

Con tanto di riconoscimento ufficiale, è dotata di certificazione Ferrari Classiche, questa Ferrari Testarossa Marrone Metallizzato è stata costruita nel 1988, ed è una delle 390 con la speciale colorazione. Se si pensa che il modello in questione è stato prodotto in circa 10.000 esemplari, appare subito chiaro che è destinata a diventare un pezzo sempre più pregiato nel tempo.

Oltretutto, ha percorso appena 10.639 km, ed ha solamente 2 proprietari all’attivo, con il secondo che è subentrato nel 2010. La colorazione esterna si abbina ad un interno color cuoio di grande effetto. Verrà battuta all’asta dal 18 al 20 agosto a Monterey, in California, da RM Sotheby’s. Le previsioni indicano che potrebbe essere acquistata con una cifra compresa tra i 145.000 ed i 220.000 euro, ma i rilanci potrebbero farla diventare ancora più cara.

Monospecchio sarebbe stata ancora più rara

La versione di lancio del 1984 con il monospecchio posizionato in alto, e con i cerchi monodado sarebbe stata ancora più rara. Così come la F512M, ultima della stirpe Testarossa e priva dei fari a scomparsa. In ogni caso, il modello in questione è stato l’ultimo del Cavallino Rampante con il 12 cilindri a V ad architettura boxer. La 550 Maranello, nata successivamente, avrebbe riportato il V12 in posizione anteriore rimettendo “i buoi davanti al carro”, come piaceva al Drake.