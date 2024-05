Un garage da sogno con Ferrari incredibili e altre auto da urlo | Video

Il garage dei sogni esiste. Si chiama Dare to Dream Collection ed ha sede a Toronto, in Canada. Nei suoi raffinatissimi spazi trova accoglienza una delle migliori collezioni d’auto al mondo. Il nucleo della raccolta è rappresentato dalle Ferrari, ma ci sono parecchie altre vetture di blasonati marchi. Nell’incredibile cornice espositiva si possono ammirare anche tanti cimeli, ma il cuore viene conquistato soprattutto dai mezzi a quattro ruote. E che mezzi!

Qui ci sono alcune delle auto più esclusive, con esemplari da mille e una notte. Ciascuna di esse basterebbe a spingere in alto le pulsazioni cardiache degli appassionati. Figuriamoci tutte insieme. Non solo vita statica: le opere d’arte custodite nella struttura vengono regolarmente guidate, a rotazione, per tenere in forma i loro muscoli.

Al cospetto della Dare to Dream Collection non ci sono parole che possano esprimere compiutamente la sua magia. Per questo evitiamo lunghi preludi. Meglio passare la palla subito al video di DrivewithRoy, accompagnandolo in coda con la citazione dei principali modelli esposti, prima che tutti finiscano all’asta con RM Sotheby’s.

Ferrari GTO

Ferrari F40

Ferrari F50

Ferrari Enzo

Ferrari LaFerrari

Ferrari Testarossa

Ferrari SF90

Maserati MC12

Bugatti Veyron

Porsche Carrera GT

Porsche 918 Spyder

Porsche 959

Porsche 997 GT2

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 Speedster

McLaren P1

Jaguar XJ220

Ford GT

Lamborghini Countach

Lamborghini Miura SV

Lamborghini Aventador

Mercedes 300 SL

Dodge Viper

Aston Martin DB5

Aston Martin DB AR1 Zagato