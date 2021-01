Auto dei vip: collezione da sogno per Floyd Mayweather [Video]

Floyd Mayweather ama la vita lussuosa. Le auto da sogno che custodisce in garage forniscono un’ulteriore prova dell’assunto. I marchi della sua raccolta sono fra i più prestigiosi: Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Maybach e via dicendo. Un video pubblicato su Instagram ci consente di ammirare una parte significativa dei gioielli a quattro ruote messi insieme nel corso degli anni.

Scorrendo le immagini, c’è da rimanere a bocca aperta, anche per la villa che custodisce il suo parco di auto di lusso, spesso aggiornato ed arricchito. Il pugile statunitense (campione del mondo in cinque diverse categorie di peso) si è concesso nel tempo anche modelli di altri brand, come Bugatti, con cui è stato ripreso in altre circostanze. A voi il filmato. Che dire? Floyd Mayweather non si priva di nulla sul piano materiale.