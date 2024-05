Record per il Museo Porsche: accolto il seimilionesimo visitatore

Il Museo Porsche fu inaugurato il 31 gennaio 2009. Da allora ha attirato costantemente l’attenzione di un pubblico internazionale. Nel prezioso scrigno di Zuffenhausen è custodita la storia del marchio. Al suo interno si possono ammirare preziose auto stradali e da corsa, ma anche altro. Facile intuire la forza di richiamo di una struttura del genere, specie per gli appassionati. I numeri sono sfavillanti: dall’apertura, ci sono stati oltre 6 milioni di visitatori. Pochi giorni fa è stata raggiunta questa soglia, che conferma la bontà della formula.

Ai fortunati ospiti, il privilegio di vivere un affascinante viaggio nel cuore della casa tedesca e delle sue opere a quattro ruote. Il Museo Porsche presenta l’azienda, dalle origini all’era contemporanea, con un approccio vivace e moderno. È il biglietto da visita del brand. Qui si danno appuntamento i fan di tutto il mondo, per concedersi una felice avventura sensoriale, in un percorso espositivo che racconta lo sviluppo della casa automobilistica di Stoccarda.

Museo Porsche: dal passato al futuro

Sembra ieri, ma sono già passati 15 anni dall’apertura del complesso espositivo, accolto in uno spettacolare edificio. Per il vernissage, a dispetto del freddo, una fila incredibile si formò all’ingresso, come ricorda Achim Stejskal, Direttore del Patrimonio e del Museo Porsche. È stato sempre lui ad accogliere il seimilionesimo visitatore, negli scorsi giorni. Queste le sue parole: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto un simile traguardo”.

Fedele al suo spirito, l’offerta si è aggiornata nel tempo, con l’arrivo di nuove tecnologie interattive. Tanti gli eventi e le mostre tematiche allestite nei suoi spazi. Al Museo Porsche il fattore umano gioca un ruolo importante: ecco perché il team lavora ogni giorno per creare un’esperienza indimenticabile ai visitatori. Nel 2024 un ruolo importante sarà riservato al 50° anniversario della 911 Turbo, con una mostra in programma dal 30 luglio. Una serie di esibizioni speciali su questa sportiva saranno sostenute su scala mondiale. Una di esse prenderà forma al Museo Svizzero dei Trasporti di Lucerna.