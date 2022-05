Auto usate che costano più del nuovo: ecco i modelli

Le vendite di auto usate sono “in attivo” da diversi mesi: il lockdown prima, l’emergenza sanitaria e le difficoltà industriali poi (soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento di materie prime e la carenza di microchip) che possono arrivare a causare lunghe liste d’attesa, sono per gli esperti fra le principali cause del calo delle vendite di auto nuove. Un fenomeno che, all’atto pratico come evidenziato da un sondaggio online effettuato da un motore di ricerca statunitense specializzato, arriva al paradosso che non sono rari i casi nei quali l’auto usata può costare anche più di quella nuova di zecca. Ma andiamo con ordine.

Il mercato dell’usato è in crescita

I dati parlano chiaro: nei primi quattro mesi del 2022, le vendite di auto usate in Italia sono cresciute del 33% rispetto allo stesso periodo del 2021: nello specifico, i trasferimenti di proprietà sono stati 1.563.412. Ad aprile 2022, che si era concluso con un -33% di nuove immatricolazioni, l’usato ha messo a segno 357.473 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari, il che si traduce nel 27% in più rispetto ad aprile 2021.

Auto usate Vs auto nuove: l’analisi USA

Il rialzo dell’usato interessa altri mercati oltre a quello italiano. Un esempio arriva dagli Stati Uniti: come rileva Fox News sulla base di un sondaggio realizzato dal motore di ricerca iSeeCars.com, oltreoceano sono molte le auto usate (di recente produzione) che costano di più rispetto a quelle nuove.

Nonostante una leggera diminuzione dei prezzi medi dell’usato che ha iniziato a manifestarsi dallo scorso febbraio, l’analisi dei prezzi di vendita e di quelli richiesti per 1,5 milioni di auto fra nuove e usate vendute ad aprile 2022 in nord America fa emergere che una vettura di seconda mano, con età compresa fra un anno e cinque anni, costa appena l’1% in meno rispetto allo stesso modello di nuova produzione.

Una differenza percentuale che in termini economici si traduce in una media di 454 dollari in meno. Se questi valori vengono messi a confronto con lo scenario precedente alla crisi dei semiconduttori (quando cioè le auto usate costavano in media il 17% in meno di quelle nuove), si può a buon diritto dire che la situazione è radicalmente mutata. E in alcuni casi si verifica l’esatto opposto: l’auto usata costa più di quella nuova.

Ecco quali auto usate costano più di quelle nuove

Il fatto che si tratti di un’indagine USA non è tuttavia rilevante, perché alcuni dei modelli usati dalle valutazioni “gonfiate” rispetto a quelli nuovi vengono venduti anche in Europa. Ecco alcuni esempi.