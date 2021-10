Ford Mustang Mach-E GT: prova, prezzo, uscita

Scomodare il nome Mustang poteva essere un affare pericoloso per Ford, che per il suo SUV elettrico ad altissime prestazioni ha scomodato un mito dell’automobilismo. Non per nulla, questa sigla dal 1964 rappresenta nell’immaginario collettivo la muscle car (o pony car) per antonomasia, un oggetto talmente affascinante e dirompente, che durante la guerra del Vietnam i soldati statunitensi urlavano: “Combattiamo per la Mustang e per la Monroe”, come simbolo di un patriottismo da difendere a ogni costo.

Eppure, la Mustang Mach-E GT ha tutte le carte in regola per lasciare il segno, anche se a supporto non ha un motore 5.0 litri V8, ma un’unità elettrica da oltre 487 cavalli e 860 Nm di coppia. Non avrà il ruggito di un dinosauro, ma ha delle prestazioni capaci di smuovere le viscere anche del più scettico in fatto di auto elettriche. Provare per credere, facilmente si viene risucchiati in un turbine che solo il sedile profilato riesce a fermare, quando si schiaccia l’acceleratore. Non a caso, la Mustang Mach-E GT scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi. Un bel modo per convincere chi rifiuta le auto a zero emissioni.

Tutto al suo posto

Il SUV a stelle e strisce non è solamente un mezzo per andare alla caccia della prestazione pura, ma è un veicolo molto civilizzato e pronto ad accontentare tutte le esigenze del raffinato pubblico europeo. Per questo niente viene lasciato al caso, sia all’interno dell’abitacolo, sia all’esterno dove compaiono dei paraurti anteriori ridisegnati con calandra di policarbonato, degli archi passaruota in sintonia cromatica con la carrozzeria, e un tetto di colore Shadow Black.

Di pari passo con questa filosofia ci sono dei cerchi in lega da 20 pollici, le gomme Pirelli 245/45 dalla mescola e dal disegno studiati accuratamente per questa macchina, e un impianto frenante maggiorato Brembo con dischi anteriori da 385 millimetri di diametro e pinze rosse. Lo spazio interno invece è dominato da rifiniture di buon pregio, da pelle sparsa nei punti giusti, ma la scena viene dominata dal touchscreen da 15,5 pollici posto in posizione centrale, con il quale si comandano la maggior parte delle funzioni dell’intero veicolo.

La ciliegina sulla torta per esaltare le doti dinamiche di questa imponente Mustang Mach-E GT sono le sospensioni adattive MagneRide, attraverso le quali viene controllato elettronicamente il fluido magnetoreologico all’interno degli ammortizzatori, per reagire in tempo reale alle condizioni variabili del manto stradale. Un fiore all’occhiello che consente al SUV di muoversi con grande disinvoltura sulle strade, aggredendole con ferocia.

Cosa nasconde sotto al cofano

A supportare la Mustang Mach-E GT ci sono due motori elettrici, uno per ogni asse, che garantiscono la trazione integrale senza l’uso di un albero di trasmissione. Su questa specifica versione hanno una potenza analoga, cosa che non avviene invece con le altre versioni, come ad esempio nella AWD, in cui l’asse posteriore è più potente rispetto a quello davanti. Sulla Mach-E GT il sistema è a 400 Volt con un pacco batterie da 88 kWh netti, sistemato nel pianale tra i due assi, cosa che permette di mantenere basso il baricentro dell’auto.

L’accumulatore si può ricaricare con colonnine fast a corrente continua fino a 150 kW, potenza che permette di recuperare una media di 99 chilometri ogni dieci minuti di ricarica, e dal 10 all’80% in circa 45 minuti.

Quarta modalità

È stata concepita per chi è alla ricerca spasmodica delle emozioni, per chi vuole continuare a essere protagonista al volante di un’auto sportiva. Stiamo parlando della quarta modalità di guida, la Untamed Plus – che si aggiunge alle Whisper, Active e Untamed -, che eroga una potenza e coppia elevata in modo continuativo e soprattutto lascia più libero il pilota, con interventi non eccessivamente invasivi per quanto riguarda i controlli di stabilità e di trazione.