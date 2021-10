Chevrolet Corvette Stingray C8 debutta in Italia: prezzo da 90.100 euro

La Chevrolet Corvette Stingray C8 – una delle più rappresentative ed emozionanti supercar “made in USA” – arriva finalmente sul mercato italiano nelle versioni Coupé e Convetible, con prezzi che partono da 90.100 euro per la versione chiusa e da 96.760 euro per la variante aperta. Le versioni dedicate al mercato italiano sono distribuite ufficialmente dal Gruppo Cavauto. Al prezzo vanno aggiunti 3.480 euro per la messa su strada e i circa 1.000 euro per i costi legati al trasporto in Europa.

Rivoluzione a motore centrale

L’ottava generazione della Corvette porta in dote una grande rivoluzione, ovvero il motore in posizione centrale. Per il resto la nuova Corvette sfoggia un look accattivante e sportivissimo esaltato da forme affilati e pungenti che nascondono un concentrato di soluzioni tecnologiche particolarmente avanzate.

Look tagliente e cockpit aeronautico

Osservando l’abitacolo con due posti secchi si apprezza il cockpit di ispirazione aeronautica: i due sedili ad alto contenimento e con poggia test integrato sono divisi da una sottile console su cui sono stati disposti i vari comandi dedicate alla climatizzazione e ad altre funzioni. Dietro il volante sportivo con comandi multimediali spicca la nuova strumentazione digitale con display da 12 pollici, mentre al centro della console troviamo il sistema di infotainment che permette di gestire la navigazione GPS, la connettività per smartphone, l’impianto audio e le varie modalità di guida.

Potenza a volontà

A ridosso dei sedili “batte” un poderoso V8 6.2 litri in grado di sprigionare 489 CV e 613 Nm di coppia massima, il tutto gestito da un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti. Grazie a questi numeri, la Stingray schizza da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e raggiunge i 296 km/h di velocità massima. Questo propulsore sa anche essere “parsimonioso”, grazie al sistema “Active Fuel Management” che disattiva l’utilizzo dei cilindri a velocità costante per abbattere consumi ed emissioni.

Allestimenti

La nuova Corbette Stingray viene proposta negli allestimenti 2LT e 3LT che offrono di serie il pacchetto Z51 Performance. Quest’ultimo comprende tra le altre cose sospensioni tarate in maniera specifica, freni Brembo, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, differenziale elettronico a slittamento limitato, scarico sportivo, splitter e spoiler posteriori. In opzione si possono scegliere tra tre stili per i sedili e 4 modelli di cerci in lega.