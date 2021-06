Nuova Chevrolet Corvette Stingray, protagonista al MIMO 2021

In bella monstra al MIMO 2021 (Milano Monza open air motor show) troviamo anche la nuova Chevrolet Corvette Stingray, pronta a debuttare sul mercato italiano il prossimo ottobre nella versione “Launch Edition”. Quest’ultima risulta infatti già in prevendita ad un prezzo di listino che parte da 102.500 euro per la versione Coupé dotata di tettuccio asportabile tipo ‘targa’ e da 109.680 euro per la variante Convertibile equipaggiata con Hard Top ripiegabile elettricamente.

Dettagli tecnici

La nuova Corvette Stingray è spinta dal propulsore V8 LT2 da 6.2 litri montato centralmente, in grado di sviluppare 481 CV e 613 Nm di coppia massima, gestiti dal cambio automatico doppia frizione Tremec a otto rapporti. La versione Launch Edition risulta equipaggiata con l’allestimento 3LT che porta in dote numerosi dettagli in fibra di carbonio dedicati sia al corpo vettura all’abitacolo. Non manca inoltre lo Z51 Performance Package che include fra le altre cose le sospensioni Magnetic Ride Control, l’impianto frenante con dischi maggiorati della Brembo, il differenziale elettronico a slittamento limitato eLSD, l’impianto di scarico Performance, il pacchetto aerodinamico, gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S dedicati.

Le novità per l’Europa

Oltre allo Z51 Performance Package, la Corvette Stingray dedicata al mercato europeo vanta sedili sportivi Competition per la Coupé e GT2 per la Convertibile, dotati di rivestimento in pelle Nappa e microfibra. Non manca inoltre il Performance Data Recorder, l’Head-Up Display, l’infotainment con display da 12 pollici, l’impianto audio Bose a 14 altoparlanti, specchietto retrovisore centrale con la telecamera integrata e tanto altro ancora.