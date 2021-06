Nuova Chevrolet Corvette Stingray: protagonista al MIMO 2021

Al MIMO 2021 sarà presente anche la nuova Chevrolet Corvette Stingray, il cui debutto sul mercato italiano è previsto per prossimo ottobre nella versione speciale Launch Edition, già in prevendita ai prezzi di 102.500 euro nella variante Coupé con il tettuccio amovibile di tipo ‘targa’ e 109.680 euro con la carrozzeria Convertible dotata di Hard Top retrattile elettrico. La vettura è equipaggiata con il motore centrale a benzina 6.2L V8 LT2 aspirato da 481 CV di potenza e 613 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a doppia frizione Tremec ad otto rapporti.

Il pacchetto Z51 nel dettaglio

La nuova Chevrolet Corvette Stingray Launch Edition prevede l’allestimento 3LT con gli elementi in fibra di carbonio sia per la carrozzeria che per l’abitacolo e il pacchetto Z51 Performance Package completo di regolazione elettronica delle sospensioni, impianto frenante Brembo con freni a disco maggiorati, differenziale elettronico a slittamento limitato eLSD, impianto di scarico Performance, pacchetto aerodinamico con lo splitter anteriore e l’alettone posteriore specifici, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S dedicati e sospensioni Magnetic Ride Control.

le novità della versione europea

Il pacchetto Z51 Performance Package farà parte della dotazione di serie per l’allestimento 2LT della nuova Chevrolet Corvette Stingray destinata al mercato europeo, dotata anche di sedili sportivi Competition per la Coupé o GT2 per la Convertible riscaldati e ventilati con il rivestimento in pelle Nappa e microfibra, Performance Data Recorder, Head-Up Display, navigatore satellitare con il display da 12 pollici, impianto audio Bose a 14 altoparlanti, specchietto retrovisore centrale con la telecamera integrata, volante sportivo in microfibra, Ultrasonic Rear Parking Assist, Side Blind Zone Alert e Rear Cross Traffic Alert.

Infine, la gamma Model Year 2022 comprende anche le nuove colorazioni Hypersonic Gray Metallic per la Coupé e Caffeine Brown Metallic o Amplify Orange Tintcoat per la Convertible.