Chevrolet Corvette Stingray: la Launch Edition per l’Europa

Solo pochi giorni fa la General Motors aveva confermato la presenza della nuova Chevrolet Corvette Stingray in Europa. Il colosso americano ha già iniziato a ricevere i primi ordini dai clienti del Vecchio Continente e ha prezzato il modello in Germania. Sarà in ottobre quando i nuovi proprietari riceveranno le unità del modello 2022.

Per il lancio commerciale all’Europa saranno dedicate solo 16 unità della Launch Special Edition che arriveranno in Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, tutte gestite dall’importatore ufficiale Chevrolet con sede in Svizzera, che si è occupato anche dell’omologazione delle emissioni. Inoltre per i clienti delle Isole Britanniche avrà la guida a destra, configurazione fino ad ora non disponibile e che verrà estesa anche ad altri paesi come l’Australia.

La Chevrolet Corvette Stingray Launch Edition arriva in Europa ad ottobre

Di queste 16 unità la metà avranno la carrozzeria coupé, mentre l’altra metà Cabriolet. L’edizione speciale di lancio della Corvette C8 sarà caratterizzata da combinazioni di colori uniche tra la carrozzeria e gli interni con un contrasto più attraente. All’esterno entrambe le versioni condivideranno la finitura in carbonio degli specchietti retrovisori e degli spoiler, materiale di cui è rivestito anche il tetto della decappottabile.

Gli interni si caratterizzeranno invece per la configurazione dei sedili, da corsa nella coupé e GT2 nella Cabriolet. Il modello europeo ha inoltre di serie il pacchetto “Performance Z51” e il “3LT”.

Per ora Chevrolet non ha rilasciato altri dettagli, sebbene abbia parlato di soluzioni interessanti come il sistema di sollevamento (50 mm) dell’asse anteriore per evitare attriti sul paraurti alzandolo. Questa funzione può inoltre essere programmata sul percorso per farla attivare automaticamente quando necessario.

Motore

Sotto il cofano la nuova Corvette Stingray mantiene il potente motore V8 da 6,2 litri che scarica una potenza massima di 475 CV e una coppia di 613 Nm sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 8 rapporti e doppia frizione. Questo powertrain le consente di raggiunge i 100 km/h da ferma in soli 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 296 km/h.