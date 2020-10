Kia Rio: disponibilità e prezzi

Di Junio Gulinelli venerdì 9 ottobre 2020

Il listino della quarta generazione della piccola coreana: Equipaggiamento, motorizzazioni, allestimenti e prezzi





Dopo aver comunicato tutti gli aggiornamenti tecnologici che equipaggeranno laRio di quarta generazione, Kia svela gamma e listini per la propria compatta di segmento B. La rinnovata Rio offre nuovi propulsori , un sistema mild hybrid da 48 V abbinato a un’unità a benzina e porta al debutto una delle prime applicazioni per il Gruppo di un nuovo cambio manuale intelligente iMT con frizione “e-clutch” ad attivazione elettronica già visto sulla XCeed.

Le motorizzazioni: arriva un nuovo ibrido

Il nuovo motore 1.0 T-GDi “Smartstream” è abbinato al sistema Mild Hybrid a 48V di Kia, abbinato al nuovo cambio manuale iMT a 6 rapporti, già presentato con la versione MHEV di XCeed. Questo innovativo cambio manuale consentirà all'auto di adottare alcune tecniche di guida finora possibili solo con cambio automatico. Ad esempio, sarà possibile adottare la tecnica del “coasting”, che consente di viaggiare a motore spento ad emissioni zero con la sola spinta d’inerzia, a tutto vantaggio dei consumi e delle emissioni

Il motore 1.0 Mild Hybrid sarà offerto nella configurazione 100 CV abbinato al nuovo cambio iMT a 6 rapporti e nella configurazione 120 CV abbinato al cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti. Queste nuove motorizzazioni sostituiranno il motore 1.2 MPi, che viene rimosso dalla nuova gamma.

Riconfermata invece la motorizzazione GPL con il 1.2 MPi aggiornato e reso ancor più efficiente sia in termini di emissioni che di consumi. Questo motore sarà offerto in abbinamento ad un cambio manuale a 5 rapporti e sarà disponibile a partire dal 2021.

Tecnologia

Inoltre la nuova Kia Rio viene ora dotata di un sistema di navigazione touchscreen di ultima generazione con l'innovativo UVO Connect "Phase II", che porta con sé migliorie sia dal punto di vista della connettività che in termini di confort di bordo e sicurezza.

Il display touchscreen è ora da 8 pollici e offre display audio o navigazione satellitare a seconda delle specifiche di allestimento. Il nuovo sistema è dotato di multi-connessione Bluetooth, che permette agli utenti di accoppiare fino a due dispositivi mobili contemporaneamente: uno per telefono, vivavoce e uso multimediale; l'altro solo per uso multimediale. La sua funzionalità è stata implementata tramite la modalità schermo suddiviso che consente agli utenti di controllare o monitorare contemporaneamente diverse funzioni del veicolo, permettendo tra l’altro la personalizzazione con una serie di widget differenti.

Il sistema Display Audio da 8 pollici è compatibile con Apple CarPlay wireless e Android Auto ed offre inoltre l'accesso a una gamma di servizi di bordo evoluti che vanno oltre alle sole informazioni sul traffico in tempo reale, previsioni meteorologiche, punti di interesse (PDI) e prezzi del carburante.

E infine l’app UVO, compatibile con gli smartphone Android e Apple, offrirà anche una serie di nuove funzionalità, che consentono ai proprietari di attivare e impartire comandi in remoto.

Sicurezza: ADAS al completo

La nuova Rio offre un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di Kia, come il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con riconoscimento di pedoni, veicoli e ciclisti di recente introduzione, il Lane Keeping Assist (LKA), il Driver Attention Warning (DAW) e il Blind Spot Detection.

A seconda delle specifiche, la nuova gamma ADAS di Rio include l'ultima versione del sistema FCA di Kia ed è disponibile anche con assistenza per evitare le collisioni in punti ciechi , l’Intelligent Speed Limit Warning, lo Smart Cruise Control e il Lane Follow Assist .

La funzione LFA in collaborazione con quella SCC controlla l'accelerazione, la frenata e lo sterzo parametrandosi sui veicoli che precedono e sulle condizioni stradali. Operando a velocità inferiori a 180 km/h, utilizza i sensori della fotocamera e del radar per mantenere una distanza di sicurezza dall'auto che precede, ma anche monitora la segnaletica stradale per mantenere la vettura al centro della sua corsia. Rio è inoltre dotata di un sistema di assistenza per ridurre il rischio collisioni durante la manovra in retromarcia d’immissione in strada trafficata (RCCA).

Infine, è disponibile anche la funzione di avviso del conducente in caso di ripartenza delle vetture antecedenti durante la sosta in coda nel traffico.

Rio è sempre dotata di serie dei sistemi Kia Vehicle Stability Management (VSM), Electronic Stability Control (ESC), Cornering Brake Control (CBC) e Straight-line Stability (SLS), che aiutano i guidatori a mantenere il controllo in frenata e in curva

Kia Rio 2020: allestimenti e prezzi

La gamma della nuova Kia Rio si articola su 3 allestimenti: Urban, Style e GT Line a cui va aggiunto un pacchetto per ogni allestimento .

Kia Rio Uran: equipaggiamento e prezzi

L’allestimento Urban è la versione entry level che offre già un allestimento completo ad un prezzo d’attacco di 15.950€. Gli equipaggiamenti principali sono: alzacristalli elettrici anteriori, climatizzatore manuale, cerchi in acciaio da 15’’ e radio compact DAB. Questo allestimento verrà offerto esclusivamente nella motorizzazione 1.2 GPL disponibile dal 2021.



Kia Rio Style: equipaggiamento e prezzi

Come di consueto la versione Style si posiziona in maniera intermedia rispetto al resto della gamma, in particolare, rispetto alla Urban, si arricchisce di contenuti tecnologici, di design e sicurezza. Sono infatti presenti: fari bi-funzione con DRL a LED e fendinebbia, cerchi in lega da 15’’, radio touchscreen da 8’’ con Apple CarPlay® e Android Auto® e supervision cluster da 4,2’’. Completano la versione alcuni sistemi di assistenza alla guida quali: sistema di assistenza alla frenata d’emergenza (FCA) con riconoscimento veicoli, pedoni e ciclisti, il sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata (LKA), il sistema di guida autonoma di II livello (LFA). Inoltre per le versioni con cambio iMT è presente il Cruise Control mentre per le versioni con cambio DCT è presente lo Smart Cruise Control (SCC).

Per la versione Style è previsto un Comfort Pack a 650 € che include climatizzatore automatico, retrocamera con linee guida dinamiche, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. L’allestimento Style verrà offerto a 18.000 € nelle motorizzazioni 1.2 GPL e 1.0 MHEV 100 CV iMT. Il motore 1.0 MHEV 120 CV DCT verrà offerto a 19.750 €.

Kia Rio GT Line: equipaggiamento e prezzi

L’allestimento GT Line si posiziona come il top di gamma e racchiude tutte le novità di prodotto introdotte con questo Product Enhancement. Oltre agli elementi esterni dal design sportivo già anticipati, questa versione è caratterizzata da: nuovi cerchi in lega da 17” con finitura diamantata, fari fendinebbia anteriori e posteriori a LED, privacy glass. Gli interni sono impreziositi da sedili in misto pelle e tessuto, da una pedaliera in alluminio, da un volante sportivo tagliato sul fondo con design GT Line e da un cruscotto a trama ridisegnata. Alla già ricca dotazione, si aggiungono inoltre: climatizzatore automatico, smart key, retrocamera con linee guida dinamiche e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.



Per questa versione è disponibile il Premium Pack a 1.250 € che aggiunge: il navigatore satellitare con i servizi UVO Connect, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco (BCW), il sistema di monitoraggio veicoli in avvicinamento in retromarcia (RCCW), i fari anteriori full LED. L’allestimento GT Line verrà offerto a 20.000 € nella motorizzazione 1.0 MHEV 100 CV iMT e a 21.750 € nella motorizzazione 1.0 MHEV 120 CV DCT.