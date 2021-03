Mercedes G65 AMG Final Edition: in vendita l’ultima Geländewagen con motore V12

L’ultima generazione della Mercedes Classe G ci ha regalato un’iniezione di tecnologie e raffinatezza meccanica in grado di rinverdire il mito della “Geländewagen”, ovvero uno dei modelli off-road più iconici di tutti i tempi. Purtroppo però, a causa delle normative antinquinamento sempre più restrittive, la mitica Classe G ha dovuto rinunciare al propulsore V12 che è stato sostituito da un 8 cilindri sovralimentato.

Prestazioni da urlo

I nostalgici del 12 cilindri però possono adesso correre ai ripari (a patto di aver un nutrito conto in banca) cercando di accaparrarsi un raro esemplare della Mercedes G65 AMG Final Edition, messo in vendita dal noto dealer tedesco Mechatronik. Questa Final Edition rappresenta il “canto del cigno” della precedente generazione della Classe G targata AMG, equipaggiata appunto con il mitico V12 da 630 cavalli e 1.000 Nm di coppia massima, gestiti da un cambio automatico 7G-Tronic. Con questi numeri, l’enorme fuoristrada tedesco schizza da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi e raggiunge una velocità massima autolimitata di 230 km/h.

Finiture speciali

Realizzata in soli 65 esemplari, la Mercedes G65 AMG Final Edition si distingue esteticamente per i numerosi dettagli color bronzo che personalizzano molti componenti della vettura, come ad esmepio le calotte degli specchietti, le modanature laterali, e gli enormi cerchi in lega da 21 pollici che lasciano intravedere le pinze freno del medesimo colore. Questa particolare tonalità viene ripresa anche all’interno dell’abitacolo per impreziosire gli inserti in fibra di carbonio e le cuciture in contrasto dei sedili rivestiti in pelle. Completano l’effetto scenico le pedane e gli scarichi sportivi in nero opaco.

Prezzo elitario

L’esemplare in vendita da Mechatronik viene proposto ad un prezzo di 299.900 euro, più o meno il medesimo prezzo che aveva da nuova (313.000 euro).