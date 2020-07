Mercedes-Benz Classe G: novità per la gamma 2021

Di Junio Gulinelli lunedì 20 luglio 2020

Una nuova modalità di guida "Desert" e nuove possibilità di personalizzazione per il fuoristrada di lusso della Stella





La nuova gamma Mercedes-Benz Classe G riceve un leggero aggiornamento con l’arrivo del Model Year 2021.

Uno dei cambi più importanti riguarda il sistema di selezione della modalità di guida Dynamic Select. Tra le impostazioni ora compare la voce Desert, un’opzione che aumenta la trazione sui terreni più complicati, ad esempio sulla sabbia, intervenendo sui parametri del cambio, sulla sensibilità del pedale dell’acceleratore e sul controllo della trazione.

Mercedes Classe G 2021: Nuove possibilità di personalizzazione

I clienti Mercedes potranno inoltre personalizzare in maniera più completa la loro Classe G. Il pacchetto notte, uno dei più richiesti, potrà essere ordinato anche al di fuori della linea AMG e include, tra i vari elementi, vetri oscurati, specchietti retrovisori esterni e dettagli della carrozzeria verniciati in nero, così come anche i gruppi ottici bruniti. Nel nuovo equipaggiamento, solo per le versioni AMG, troviamo inoltre cerchi in lega da 20 pollici con un nuovo design.

Per quanto riguarda gli interni della nuova Mercedes-Benz Classe G 2021 le novità sono ridotte. Tra queste troviamo i nuovi tappetini, nuovi parasole e un design rivisto per i comandi dei finestrini.

Inoltre Mercedes annuncia che il MY 2021 della Classe G conta con una maggior protezione antifurto grazie agli Urban Guard Vehicle Protection e Urban Guard Vehicle Protection Plus. Questi sistemi saranno disponibili a partire dal quarto trimestre del 2020, con una durata del servizio di 3 anni a partire dall’attivazione.

E per finire, sempre in tema di personalizzazione, il programma Manufaktur G include una lista illimitata di modifiche tra cui le tre nuove colorazioni G Manufaktur Classic Grey Uni, G Manufaktur deep Green Uni e G Manufaktur China Blue Uni.