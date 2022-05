Auto ibride economiche grazie agli incentivi: ecco 5 modelli

Quali sono le auto ibride economiche da scegliere per sfruttare al meglio gli incentivi auto? È una domanda che molti utenti si pongono per via dell’apertura ufficiale della piattaforma online del Ministero dello Sviluppo Economico. Questo è, di fatto, lo strumento che permette alle concessionarie di prenotare gli incentivi 2022 (in ordine decrescente: da 5.000 euro per l’acquisto di nuove auto elettriche, a 2.000 euro – esclusivamente con rottamazione – per le auto ad alimentazione termica, alternativa, mild-hybrid e full-hybrid con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km di CO2).

Via alla piattaforma MISE: le auto ibride economiche

È, in effetti, sulla terza fascia di emissioni (61-135 g/km di CO2) che focalizziamo la nostra attenzione, con una carrellata delle cinque proposte più economiche attualmente in vendita (più cinque “bonus” che superano di poco la soglia dei 25.000 euro): ogni modello viene descritto nelle caratteristiche generali, e dettagliato nel prezzo di listino con una indicazione all’importo di vendita al netto dei nuovi incentivi 2022.

Mazda2 Hybrid

Il modello che amplia, raddoppiandole, le proposte di gamma della “segmento B” di Hiroshima è sostanzialmente “gemella” di Toyota Yaris Hybrid (della quale ci occupiamo più sotto), in virtù di una partnership fra le due Case costruttrici. Nessuna sorpresa, dunque, fra le linee esterne, così come nell’abitacolo, dallo stile personale e ben riuscito e provvisto di dotazioni hi-tech di buon livello (l’infotainment presenta un display da 7” oppure 8”), e caratterizzato da una notevole cura nell’esecuzione delle finiture.

Sotto al cofano, il gruppo motopropulsore si avvale dell’unità 1.5 3 cilindri a benzina da 91 CV abbinata ad un motore elettrico da 80 CV, che permette di viaggiare in elettrico in città e garantisce consumi decisamente bassi. Gli allestimenti sono tre:

Pure;

Agile;

Select.

Mazda2 Hybrid: quanto costa con gli incentivi

I prezzi di vendita partono da 20.300 euro: al netto dei nuovi incentivi auto 2022 per la fascia di modelli con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km di CO2 e con rottamazione, dal prezzo di vendita si “taglieranno” 2.000 euro, per un importo-base di 18.300 euro.

Renault Clio E-Tech

Sviluppata sulla piattaforma CMF-B condivisa con Renault Captur e Nissan Juke, la quinta generazione di Renault Clio ha ampliato le proposte di gamma con l’esordio della declinazione E-Tech ad alimentazione Full Hybrid. Nello specifico, la variante benzina-elettrico della “segmento B” più venduta di Renault abbina l’unità motrice a benzina e due motori elettrici, per una potenza complessiva di 140 CV, abbinati alla trasmissione automatica e ad una tecnologia di funzionamento che in ambito urbano muove Renault Clio E-Tech soprattutto in elettrico: un interessante biglietto da visita per quanti sono alla ricerca di un veicolo silenzioso ed economico nei consumi.

Renault Clio E-Tech: quanto costa con gli incentivi

La gamma si articola su quattro allestimenti:

Zen;

Business;

Intens;

R.S. Line.

I prezzi di vendita partono da 21.950 euro. Renault Clio E-Tech appartiene alla terza fascia di modelli incentivabili con i nuovi Ecobonus 2022: lo “sconto” ministeriale sarà dunque di 2.000 euro, ma solamente con rottamazione, per un’offerta che (senza contare eventuali promozioni Casa e concessionaria) partirà da 19.950 euro.

Toyota Yaris Hybrid

La piccola Yaris, evoluta nel 2020 in una generazione tutta nuova (dal pianale – poi adottato dalla “derivata” Yaris Cross – alle dotazioni hi-tech, alla meccatronica) ha fin dal suo esordio conosciuto un notevole successo, come dimostrato – e solamente per considerare il nostro mercato – dai circa 32.700 esemplari immatricolati nel 2021 in Italia, dove Toyota Yaris ha concluso al quinto posto nella Top Ten nazionale delle vendite, ed in prima posizione fra le auto di fabbricazione estera più vendute. La versione elettrificata (Full Hybrid) di Toyota Yaris viene prodotta dal 2012: con più di 170.000 immatricolazioni in nove anni è l’auto ibrida più venduta di sempre nel nostro Paese. Cinque gli allestimenti:

Active;

Trend;

Lounge;

Style;

GR Sport.

Toyota Yaris Hybrid: quanto costa con gli incentivi

I prezzi di vendita partono da 22.900 euro: al netto dei nuovi incentivi 2022, i prezzi vanno dunque da 20.900 euro.

Honda Jazz

Nel terzo trimestre 2021, Honda Jazz è evoluta in una nuova generazione che ha portato in dote un ampio programma di re-engineering. Se l’impostazione esteriore mantiene uno stile vicino al “monovolume” (il che ha permesso di conservare il tipico layout “alla giapponese” del corpo vettura, cioè ingombri esterni compatti, tanto spazio all’interno e numerose possibilità di sistemazione dei sedili a seconda delle esigenze di carico), le novità più ghiotte sono “sotto”: tecnologie di bordo di ultima generazione, ed il sistema di propulsione full-hybrid “e:HEV” che avvale del motore a benzina i-VTEC da 1,5 litri con distribuzione DOHC (doppio albero a camme), abbinato a due motori elettrici, a loro volta alimentati da una batteria agli ioni di litio, e ad una nuova trasmissione a rapporto fisso.

La potenza massima è 109 CV, per 253 Nm di coppia massima, 175 km/h di velocità massima e 9”4 richiesti nello scatto da 0 a 100 km/h. Honda Jazz viene proposta anche nella configurazione Crosstar dalla simpatica impostazione “crossover”. Gli allestimenti sono cinque:

Comfort;

Elegance;

Executive;

Crosstar Executive;

Crosstar Executive Bicolor.

Honda Jazz: quanto costa con gli incentivi

I prezzi di vendita partono da 22.850 euro: al netto dei nuovi incentivi auto 2022, e senza considerare eventuali sconti Concessionaria, Honda Jazz sarà acquistabile a partire da 20.850 euro.

Renault Captur E-Tech

“Cugina” di Renault Clio di quinta generazione, con cui condivide il pianale CMF-B e le tecnologie di alimentazione, Renault Captur rappresenta uno dei modelli “di punta” chiamati ad accompagnare le strategie di evoluzione del Gruppo Renault nel maxi-programma “Renaulution” annunciato dai vertici della “Marque à Losanges” a gennaio 2021, che si incentra su una ripresa dei margini di liquidità, sull’arricchimento delle lineup di gamma e sullo sviluppo del modello economico di Renault Groupe all’insegna di tecnologia, energia e mobilità.

La seconda generazione di Renault Captur conferma peraltro la consueta cura Renault nella scelta dei materiali e delle finiture, l’ampio vano bagagli ampliabile (c’è il divanetto posteriore scorrevole fino a 160 mm) ed una dotazione di sistemi ADAS di ultima generazione. In versione E-Tech full-hybrid, Renault Captur abbina l’unità motrice termica a due motori elettrici, con batteria di trazione e nuova trasmissione “smart” per una potenza complessiva di 145 CV. Il modulo E-Tech Hybrid permette a Renault Captur di sfruttare la modalità di marcia in elettrico per l’80% della guida in ambito urbano, in modo da ottenere una media di risparmio nell’ordine del 40% in rapporto ad un corrispondente motore a combustione. Gli allestimenti sono cinque:

Zen;

Intens;

Business;

R.S. Line;

Initiale Paris.

Renault Captur E-Tech: quanto costa con gli incentivi

I prezzi di vendita partono da 25.750 euro: al netto dei nuovi incentivi 2022, senza contare eventuali sconti casa e concessionaria, Renault Captur E-Tech Full Hybrid sarà disponibile a partire da 23.750 euro (previa rottamazione).

Auto Full hybrid economiche con gli incentivi: ci sono anche loro

In aggiunta alle cinque proposte Full hybrid di prezzo più basso, sul mercato ci sono altri modelli in vendita ad importi di poco superiori, e che ricordiamo rapidamente perché i nuovi incentivi 2022 per l’acquisto di nuove auto con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km (2.000 euro con rottamazione) rendono altrettanto interessanti, senza contare che gli Ecobonus potranno sommarsi alle eventuali iniziative di sconto promosse dalle rispettive Case costruttrici e dalle reti di concessionarie ufficiali.

Toyota Yaris Cross Hybrid. I prezzi partono da 25.900 euro (23.900 euro al netto dei nuovi incentivi 2022);

Toyota Corolla Hybrid. In vendita a partire da 28.150 euro (da 26.150 euro con i nuovi Ecobonus);

Kia Niro Hybrid. L’attuale serie sta per essere sostituita dalla nuova declinazione 2022, che sarà disponibile alle ordinazioni a giugno e con prezzi a partire da 30.500 euro per l’allestimento Business (dunque da 28.500 euro al netto dei nuovi incentivi 2022);

Hyundai Kona Hybrid. I prezzi di vendita partono da 27.400 euro (ovvero da 25.400 euro con i nuovi incentivi);

Suzuki Swace. In vendita a partire da 29.500 euro (cioè da 27.500 euro sottratti gli incentivi 2022).