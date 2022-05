Dopo il debutto in anteprima mondiale, a novembre dello scorso anno, la Casa coreana ha annunciato l’arrivo in Italia della sua nuova crossover compatta. La Kia Niro arriva nelle concessionarie a giugno e la divisione italiana del brand asiatico ha comunicato i prezzi di listino.

Le dimensioni della nuova Kia Niro 2022

La seconda generazione della Kia Niro è completamente diversa rispetto alla prima generazione del 2016 e il suo sviluppo è infatti ripartito da zero. Ora misura 4.420 mm in lunghezza, 1.825 mm in larghezza, 1.545 mm in altezza e vanta un passo di 2.720 mm. Dimensioni tutte cresciute, rispettivamente di 65, 20, 10 e 20 millimetri, che hanno consentito anche di aumentare il volume del bagagliaio di 15 litri, arrivando ora a 451 litri.

Ri-disegnata da zero

Dal punto di vista estetico non assomiglia a nessun altro modello della gamma Kia, nemmeno alla KIA Sportage recentemente aggiornata. Porta con se una ventata di novità, insomma, che comprende soluzioni estetiche particolari come il montante C rifinito in una colorazione diversa, passaruota più pronunciati ed elementi tipici come plastiche di protezione nere o parafanghi in look cromato.

Interni e tecnologia

Gli interni della nuova Kia Niro 2022, assemblati con materiali riciclati, sono dominati dalla digitalizzazione. Con un look che ricorda in qualche modo la KIA EV6. La presenza di due grandi pannelli digitali curvi da 10,25 pollici permette di utilizzare tecnologie all’avanguardia come la strumentazione digitale o il sistema multimediale con touch screen. Al di sotto è installato il pannello multicanale che permette di gestire varie funzioni e il climatizzatore con la semplice pressione di un pulsante.

Una menzione speciale va fatta anche all’Head-Up Display (HUD) da 10 pollici su cui vengono proiettati altri dati di guida. Il sistema multimediale, controllabile tramite comandi vocali, include anche una nuova funzionalità denominata Multi-Command, grazie alla quale i passeggeri potranno controllare più funzioni con un unico comando.

I sistemi ADAS

Attraverso KIA Connect è possibile avere alcuni controlli a distanza sul veicolo, come consultare e controllare lo stato del processo di ricarica o pianificare percorsi tramite la navigazione online. Tra le varie tecnologie di assistenza alla guida la nuova Kia Niro 2022 dispone di cruise control adattivo, riconoscimento dei segnali stradali, avviso di eccesso di velocità, assistente al mantenimento della corsia, avviso di attenzione del guidatore, assistente abbaglianti, telecamera per la retromarcia, assistente al traffico trasversale posteriore, assistente di parcheggio intelligente a distanza e avviso di angoli ciechi.

Full Hybrid, Plug-in o Elettrica pura

La nuova Kia Niro 2022 viene proposta nella versione ibrida HEV con il 1.6 quattro cilindri aspirato, più un motore elettrico alimentato da una batteria da 1,32 kWh e una potenza complessiva 141 cavalli. Un motore elettrico più potente, da 62 kW, equipaggia invece il powertrain della la versione Plug-in (PHEV) che sviluppa una potenza massima combinata di 183 CV ed è in grado di offrire un’autonomia elettrica fino a 65 km a emissioni zero. Per quanto riguarda la versione elettrica, la Kia Niro EV, sotto la carrozzeria troviamo una batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh che alimenta un unico motore da 150 kW (204 CV) e 255 Nm di coppia massima, con un’autonomia massima dichiarata di 463 km.

Kia Niro: i prezzi della seconda generazione

L’offerta studiata per il mercato italiano della versione ibrida HEV si articola su due allestimenti: Business da 30.500 euro e Style da 32.500 euro. La versione plug-in potrà invece essere ordinata negli allestimenti Style ed Evolution, ma i prezzi non sono ancora stati annunciati. La versione elettrica, infine, la Niro EV può essere declinata nella versione Business, da 42.700 euro o in quella Evolution, da 47.500 euro.