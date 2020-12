Toyota Corolla Cross: in arrivo anche sul mercato europeo?

La Toyota Corolla Cross, già disponibile sul mercato thailandese, potrebbe essere commercializzata presto anche nel Vecchio Continente, dato che la Casa di Nagoya ha recentemente depositato i brevetti relativi a questa SUV compatta presso l’apposito ufficio europeo.

Prezzo da 30.000 euro

La versione europea della nuova Toyota Corolla Cross dovrebbe essere svelata nel corso del 2021, mentre la commercializzazione sul mercato italiano partirà quasi certamente l’anno seguente al prezzo base di circa 30.000 euro. Nella gamma del costruttore giapponese sarà collocata tra la piccola SUV coupé C-HR e la SUV media RAV4, nonché sopra l’inedita Yaris Cross.

Solo a propulsione ibrida

Le dimensioni della nuova Toyota Corolla Cross saranno in linea con la versione thailandese che misura 446 centimetri in lunghezza e 264 centimetri nel passo, mentre il volume del bagagliaio ammonta a 487 litri nella configurazione standard. Per quanto riguarda le motorizzazioni, dovrebbe condividere con la Toyota Corolla le unità a benzina 1.8 Hybrid da 122 CV e 2.0 Hybrid da 184 CV di potenza complessiva, entrambe dotate della tecnologia a propulsione ibrida.