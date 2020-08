Toyota Yaris Cross: già in commercio in Giappone

Di Junio Gulinelli lunedì 31 agosto 2020

Svelate le info per la variante a ruote alte della piccola giapponese per il mercato domestico





Toyota ha svelato in Giappone la nuova Yaris Cross, versione a ruote alte della piccola della gamma che sarà disponibile sul mercato domestico a partire da oggi, 31 agosto, con prezzi compresi tra 1.798.000 e 2.815.000 Yen, pari a un valore compreso tra 14.800 e 22.400 euro.

Lo sviluppo dell’inedita Yaris Cross ha come obiettivo offrire non solo un SUV compatto, orientato al comfort, ma anche una guida agile, una tecnologia avanzata e motorizzazioni efficienti. Il bagagliaio, con portellone elettrico, vanta una capacità di 390 litri (286 litri per la Yaris) e il divano posteriore è configurato con un sistema 40/20/40.

Così come la Yaris, anche la versione Cross, è basata sulla nuova piattaforma GA-B e verrà proposta in due versioni ibride a tre cilindri 1.5 con la possibilità di scegliere tra la trazione anteriore o integrale. Nel secondo caso, con l’allestimento E-Four, c’è un motore in più sull'asse posteriore.

Anche la Toyota Yaris Cross con il 1.5 tradizionale, abbinato al cambio Cvt, in Giappone viene proposta a due o quattro ruote motrici, ma in Europa probabilmente non vedremo questa versione. Tutte le varianti a trazione integrale sono equipaggiate con il sistema Multi Terrain Select, che permette di modificare la modalità di guida in base al tipo di percorso, oltre al I sistema di controllo della velocità in discesa.

La Toyota Yaris Cross potrà inoltre contare sull’intero pacchetto di sicurezza Toyota Safety Sense con tutti i sistemi di ultima generazione tra cui: il Pre-Collision Safety System, il Low Speed Acceleration Control, l'Emergency Steering Assist, il Full Speed Range Cruise Control, il Lane Tracing Assist, l'Adaptive High-Beam System, il Road Sign Assist, il sistema di parcheggio automatico Toyota Teammate, il Secondary Collision Brake e il Blind Spot Monitor.